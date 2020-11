Video Gol Highlights Atletico Madrid -Barcellona 1-0: Sintesi 21-11-2020

L’Atletico Madrid batte 1-0 il Barcellona al Wanda Metropolitano e aggancia momentaneamente il primo posto in classifica a 20 punti assieme alla Real Sociedad. Decisivo il gol di Ferreira Carrasco a fine pirmo tempo. Prima vittoria in Liga di Simeone contro il Barça, Koeman ora 10° in classifica. Partita tatticamente perfetta dei Colchoneros, blaugrana in confusione e con poche idee.

Il primo tempo offre molto poco dal punto di vista delle occasioni e dello spettacolo. A parte uno squillo al 4° minuto di Saul che con umancino di prima impegna ter Stegen e una chance per Messi (su bellissimo filtrante di Alba) che si fa bloccare da Oblak accade quasi nulla, se non l’osservazione delle due note filosofie con l’Atletico schierato e compatto e il Barcellona che cuce il gioco.

L’episodio svolta arriva al 48° in pieno recupero di prima frazione: lancio di Correa a pescare in verticale Carrasco, nel cercare l’anticipo ter Stegen sbaglia completamente l’uscita e spalanca la porta al giocatore di Simeone che prima supera il portiere con un tocco elegante e poi con un destro morbido deposita in rete l’1-0.

Nella ripresa il Barcellona manca l’assedio e la squadra di Koeman pare non avere molte armi per scalfire il muro di Simeone. Le occasioni più limpide capitano in successione sulla testa di Lenglet ma Oblak è sempre attento. L’Atletico controlla e non rischia seppur non affondando. Ultimo tentativo Barça al 81° ancora di testa col grande ex Griezmann ma ancora Oblak non si fa sorprendere. Vince 1-0 l’Atletico Madrid che resta imbattuto in Liga e con una difesa bunker di sole 2 reti subite.

Il tabellino di Atletico Madrid – Barcellona 1-0





ATLETICO MADRID – BARCELLONA 1-0





ATLETICO MADRID (3-5-2): OBLAK, SAVIC, GIMENEZ, HERMOSO, TRIPPIER, KOKE, LLORENTE (73′ DIEGO COSTA), SAUL, CARRASCO (91′ FELIPE), CORREA (84′ KONDOGBIA), JOAO FELIX (84′ LEMAR)





A DISP: GRBIC, KONDOGBIA, LEMAR, LODI, SAPONJIC, FELIPE, DIEGO COSTA, VITOLO, CAMELIO, SANCHEZ, MOYA. ALL.: SIMEONE





BARCELLONA (4-2-3-1): TER STEGEN, JORDI ALBA, LENGLET, PIQUE (62′ DEST), SERGI ROBERTO, DE JONG, PJANIC (83′ BRAITWHAITE), PEDRI (57′ COUTINHO), MESSI, DEMBELE, GRIEZMANN (83′ TRINCAO),





A DISP: DEST, ALENA, BRAITWHAITE, PUIG, NETO, COUTINHO, TRINCAO, FIRPO, GARCIA, URENIA. ALL.: KOEMAN





GOL: 48′ FERREIRA CARRASCO (A)





AMMONITI: KOKE (A), CARRASCO (A), SAVIC (A), GIMENEZ (A)

