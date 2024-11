Video Gol Highlights Atalanta-Udinese 2-1: sintesi 10-11-2024

Il Risultato di Atalanta-Udinese 2-1, 12° giornata Serie A: i bergamaschi soffrono tremendamente il ritmo dei friulani nel primo tempo e rischiano di subire ben più di un gol, ma nella ripresa cambiano marcia e ottengono tre punti pesantissimi.

Kamara gela il “Gewiss Stadium”, ma Pasalic e un autogol di Touré ribaltano il risultato.

L’Atalanta va a 25 punti e aggancia momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica, mentre l’Udinese resta 8° con 16.

La Sintesi di Atalanta-Udinese 2-1

E’ un primo tempo spettacolare quello del “Gewiss Stadium” e fioccano occasioni sin dai minuti iniziali. I primi ad andare vicini al gol sono i friulani con Payero, ma il centrocampista argentino sbaglia lo stop davanti a Carnesecchi e l’occasione va a monte.

Dopo un tiro-cross di Pasalic respinto da Okoye, al minuto 8 è ancora la squadra ospite ad andare vicina al vantaggio con una doppia azione pericolosissima, ma il portiere nerazzurro è decisivo prima nel respingere la conclusione di Lovric e poi la ribattuta di Davis.

L’Atalanta non è al massimo, ma trova comunque il gol del vantaggio al 13° con una rocambolesca rete di Lookman, che di schiena devia un tiro di Retegui, ma il nigeriano è in offside quando tocca la sfera e il VAR, dopo l’iniziale convalida, annulla.

Da questo momento in poi i bianconeri prendono le redini del match e sfiorano ripetutamente il gol: al 18° Payero tira e colpisce la traversa, al 22° Carnesecchi respinge una bella conclusione di Thauvin e al 26° una rete di Davis viene annullata per un fallo dello stesso su De Roon.

Dopo una lunga fase avara di emozioni, il recupero del primo tempo offre ripetute emozioni: nel primo dei tre minuti concessi Okoye respinge di piede un colpo di testa di Kossounou e Bijol anticipa il rapace Retegui pronto al tocco risolutivo, ma è l’Udinese a trovare il vantaggio proprio quando sta per calare il sipario con un bellissimo sinistro da fuori area di Kamara che fulmina Carnesecchi. La prima frazione termina così.

La ripresa si apre con l’Udinese vicina al 2-0, sventato ancora da un grande Carnesecchi: il portiere respinge un altro tentativo di Thauvin e un traversone di Touré mandando la sfera ancora al francese, che manda fuori con un tocco sotto.

Al 56°, però, i padroni di casa pareggiano: il nuovo entrato Bellanova, appena subentrato a Zappacosta, riparte e crossa per Pasalic che controlla e spedisce la sfera sotto la traversa con un bel piattone.

Pochi minuti dopo, è ancora Bellanova il protagonista: l’esterno crossa nuovamente e una sfortunata deviazione di Touré consente ai bergamaschi di passare in vantaggio e mettersi alle spalle ogni preoccupazione.

L’Udinese, sfiduciata, non riesce più a produrre alcunché e l’Atalanta prende definitivamente le redini del match andando anche vicina al 3-1 con Brescianini, che al 74° manda il pallone oltre la traversa sprecando un traversone di Lookman. Non succede altro e il risultato non cambia fino al triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Udinese 2-1

Il Tabellino di Atalanta-Udinese 2-1

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti (25′ Ederson); Zappacosta (46′ Bellanova), De Roon, Pasalic, Ruggeri; Samardzic (68′ Brescianini), Lookman; Retegui (68′ Zaniolo, 87′ Cuadrado). Allenatore: Gasperini

Udinese (3-5-2): Okoye; Giannetti (77′ Abankwah), Bijol, Tourè; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Lovric (60′ Zarraga), Kamara (67′ Zemura); Thauvin (67′ Lucca), Davis (77′ Bravo). Allenatore: Runjaic

Marcatori: 45’+3 Kamara, 56′ Pasalic e 61′ aut. Touré

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Touré e Lookman

