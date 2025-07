Finale Wimbledon Sinner – Alcaraz: pronostico e dove vederla

Pronostico e come vedere in Diretta Tv e Streaming la Finale di Wimbledon che vedrà di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz di domenica 13 Luglio alle ore 17:00 italiane.

Domenica, il numero 1 al mondo Jannik Sinner e il numero 2 Carlos Alcaraz si sfideranno nella finalissima di Wimbledon, a poco più di un mese dal loro epico duello al Roland Garros.

Sarà una rivincita attesissima tra due dei più giovani e talentuosi protagonisti del tennis moderno, con in palio il titolo più prestigioso sull’erba. Entrambi arrivano in forma smagliante e pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro rivalità, che sta già segnando una nuova era nel tennis mondiale.

A cinque settimane di distanza dal loro elettrizzante incontro sul Court Philippe Chatrier, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si sono divisi gli ultimi sei titoli Slam, si ritroveranno faccia a faccia sui prati di Wimbledon per giocarsi la gloria nella finale di domenica.

Alcaraz punta al terzo titolo consecutivo a Londra e a diventare il primo uomo, nell’Era Open, a vincere Roland Garros e Wimbledon nello stesso anno dopo Björn Borg (1978-1980). Di fronte troverà un Sinner determinato, reduce dall’aver interrotto la corsa all’ottavo titolo di Djokovic sull’erba londinese. Per l’azzurro sarà l’occasione perfetta per conquistare il suo secondo Slam in carriera, ma il primo lontano dal cemento.

Come arrivano alla Finale Sinner e Alcaraz:

Spinto dai favori del pronostico nella semifinale contro Taylor Fritz, Carlos Alcaraz ha sfoderato un tennis sontuoso in una giornata torrida ai Championships, imponendosi con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3, 7-6(6) in 2 ore e 48 minuti, centrando la sua decima vittoria contro un top-5 in un torneo dello Slam.

Il 22enne spagnolo, testa di serie numero 2, ha così ottenuto il terzo successo consecutivo sullo statunitense nel circuito ATP, interrompendo i sogni di finale Slam di Fritz, e portando il suo bilancio del 2025 a 48 vittorie e 5 sconfitte. Da quando ha perso la finale di Barcellona contro Rune ad aprile, Alcaraz è imbattuto, con 24 vittorie di fila.

Senza sconfitte a Wimbledon dal ko contro Sinner nel 2022, Alcaraz arriva alla finalissima con una striscia aperta di 20 vittorie consecutive sull’erba londinese, puntando al terzo titolo di fila, forte anche di uno score perfetto (5-0) nelle finali Slam disputate finora.

Il suo percorso nel 2025 ha trovato il momento più difficile proprio contro Sinner, nella finale del Roland Garros di giugno: l’azzurro ha avuto tre match point, ma Alcaraz ha saputo rimontare e vincere, firmando il quinto successo di fila contro il rivale e il secondo stagionale.

Dopo aver rischiato l’eliminazione al primo turno contro un grande Fabio Fognini, poi ritiratosi, il livello del murciano è cresciuto esponenzialmente. Ora, dopo aver dominato il Centre Court nelle ultime due edizioni, Carlos sogna la 21ª vittoria consecutiva a Wimbledon, per eguagliare Björn Borg nel cosiddetto “Channel Slam” (Roland Garros + Wimbledon nello stesso anno) e raggiungere Roger Federer come ultimo giocatore a vincere tre edizioni consecutive dei Championships.

A ostacolare il sogno di Carlos Alcaraz ci sarà Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo e finalista per la prima volta a Wimbledon, deciso a prendersi la rivincita dopo la cocente sconfitta subita al Roland Garros. Venerdì ha superato in meno di due ore un Novak Djokovic visibilmente limitato fisicamente, guadagnandosi così la finale sull’erba londinese.

Nonostante i tre mesi di stop per squalifica legata a una vicenda di doping, successiva al trionfo all’Australian Open, il 23enne altoatesino ha mantenuto un livello di gioco eccellente, come dimostrano le sue presenze in finale a Roma, Parigi e ora a Londra.

Tuttavia, sia il sogno di conquistare il Masters 1000 di casa, sia quello di vincere uno Slam al di fuori del cemento sono stati spezzati da Alcaraz, vero e proprio incubo ricorrente per l’azzurro. Il bilancio parla chiaro: cinque sconfitte consecutive negli scontri diretti.

Ora, Sinner cerca la rivalsa definitiva, puntando a spezzare l’incantesimo e vincere per la prima volta un Major sull’erba, portando a quattro il totale dei suoi Slam vinti. Nella sua mente è ancora vivo il rimpianto dei tre match point falliti a Parigi, e la voglia di riscatto è enorme.

Va detto che il numero 1 azzurro ha fermato Djokovic per la prima volta dal 2017 prima della finale di Wimbledon, impresa che non gli garantirà premi simbolici, ma rappresenta un segnale forte della sua solidità mentale e fisica. Inoltre, con l’accesso alla quarta finale Slam consecutiva, Sinner ha superato anche Federer come più giovane di sempre nell’Era Open a riuscirci.

Adesso, per completare il salto di qualità e cementare la propria leadership nel tennis mondiale, dovrà rompere il tabù Alcaraz, centrando un titolo storico che lo consacrerebbe anche sull’erba.

Percorso a Wimbledon di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz:

Jannik Sinner:

First round: vs. Luca Nardi 6-4 6-3 6-0

Second round: vs. Aleksandar Vukic 6-1 6-1 6-3

Third round: vs. Pedro Martinez 6-1 6-3 6-1

Fourth round: vs. Grigor Dimitrov 3-6 5-7 2-2 ret.

Quarter-final: vs. Ben Shelton 7-6(2) 6-4 6-4

Semi-final: vs. Novak Djokovic 6-3 6-3 6-4

Carlos Alcaraz:

First round: vs. Fabio Fognini 7-5 6-7(5) 7-5 2-6 6-1

Second round: vs. Oliver Tarvet 6-1 6-4 6-4

Third round: vs. Jan-Lennard Struff 6-1 3-6 6-3 6-4

Fourth round: vs. Andrey Rublev 6-7(5) 6-3 6-4 6-4

Quarter-final: vs. Cameron Norrie 6-2 6-3 6-3

Semi-final: vs. Taylor Fritz 6-4 5-7 6-3 7-6(6)

Dove vedere la Finale di Wimbledon 2025 Sinner Alcaraz in Diretta Tv e Streaming:

La Finale di Wimbledon che vedrà di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà trasmessa in diretta T su Sky Sport. Il Match si potrà vedere in diretta TV sui canali Sky Sport con la telecronaca a cura di Elena Pero e commento tecnico di Paolo Bertolucci.

Sarà possibile seguire il match sui canale 201 (Sky Sport Uno) e sul 203 (Sky Sport Tennis).

Gli abbonati a Sky potranno utilizzare le app Sky Go e NOW per guardare la partita tra Sinner e Alcaraz in Diretta streaming.

Sinner-Alcaraz, la finale del torneo maschile di Wimbledon, sarà visibile in diretta tv anche in chiaro su TV8 sul digitale terrestre.in diretta anche su Sky, che detiene i diritti del torneo e ha trasmesso tutte le partite.

Precedenti e Statistiche di Sinner Alcaraz:

Per quanto riguarda i precedenti scontri diretti tra Sinner e Alcaraz sono in tutto 12 e lo spagnolo è in vantaggio con 8 vittorie contro le 4 di Sinner.

Carlos Alcaraz inoltre ha vinto gli ultimi 5 confronti diretti consecutivi.

L’ultimo è la Finale del Roland Garros 2025 dove Alcaraz è riuscito a ribaltare uno svantaggio di 0-2 vincendo in 3 set dopo 5 ore e 29 minuti di match epico.

French Open (2025) – Final: Alcaraz wins 4–6 6–7(4) 6–4 7–6(3) 7–6 (10–2)

Italian Open (2025) – Final: Alcaraz wins 7-6(5) 6-1

China Open (2024) – Final: Alcaraz wins 6-7(6) 6-4 7-6(3)

French Open (2024) – Semi-final: Alcaraz wins 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3

Indian Wells Masters (2024) – Semi-final: Alcaraz wins 1-6 6-3 6-2

China Open (2023) – Semi-final: Sinner wins 7-6(4) 6-1

Miami Open (2023) – Semi-final: Sinner wins 6-7(4)6-4 6-2

Indian Wells Masters (2023) – Semi-final: Alcaraz wins 7-6(4) 6-3

US Open (2022) – Quarter-final: Alcaraz wins 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3

Croatia Open (2022) – Final: Sinner wins 6-7(5) 6-1 6-1

Wimbledon (2022) – Fourth round: Sinner wins 6-1 6-4 6-7(8) 6-3

Paris Masters (2021) – Second round: Alcaraz wins 7-6(1) 7-5

Pronostico Sinner – Alcaraz:

Anche se al Roland Garros avevamo puntato su Sinner vincente in quattro set contro Alcaraz, sfiorando la previsione dopo i tre match point sprecati dall’azzurro, lo spagnolo è riuscito incredibilmente a ribaltare la situazione e conquistare il titolo.

Sulla carta, immaginare il numero 1 del mondo capace di interrompere la striscia vincente di 20 partite consecutive del due volte campione in carica a Wimbledon è del tutto sensato: Sinner ha un servizio solido, ottime percentuali in risposta, colpi potenti e puliti da entrambi i lati, e pochissimi punti deboli.

Tuttavia, l’analisi della sua prestazione contro Dimitrov offre spunti interessanti: Sinner ha faticato a trovare soluzioni contro il bulgaro, che ha saputo alternare slice, aggressione e ritmo con continuità. E se c’è un tennista in grado di replicare quel mix con ancora più qualità e rapidità, quello è proprio Alcaraz.

Per questo, la nostra previsione è che Alcaraz possa imporsi ancora una volta in cinque set, strappando a Sinner un’altra finale Slam e completando uno storico tris consecutivo a Wimbledon, oltre a portare a sei il suo record perfetto nelle finali Major.