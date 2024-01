Video Gol Highlights Atalanta-Udinese 2-0: Sintesi 27-1-2024

Video Gol e Highlights Atalanta-Udinese 2-0, 22° Giornata Serie A: segnano Miranchuk e Scamacca

L’Atalanta batte l’Udinese al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel primo anticipo del sabato della ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Vittoria fondamentale per i bergamaschi, che racimolano il quarto risultato utile consecutivo portandosi a quota trentasei punti in classifica, inguaiando i friulani con la terza sconfitta nelle ultime quattro partite di campionato.

Sintesi di Atalanta-Udinese 2-0

Out Hien, Koopmeiners e Lookman per Gian Piero Gasperini, che conferma Carnesecchi a porta, davanti a lui i soliti Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, vengono lanciati Holm a centrocampo con Ederson, De Roon e Ruggeri, e nel tridente d’attacco Miranchuk e Scamacca con De Ketelaere.

Non ci sono Bijol, Deulofeu e Ebosse per Gabriele Cioffi, che punta su Ferreira, Perez e Kristensen in difesa a protezione di Okoye, a centrocampo giocano Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic e Kamara, mentre Thauvin agisce alle spalle di Lucca.

E’ una partita molto divertente nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi tra due squadre aggressive e ben messe in campo. Sicuramente si fanno preferire i padroni di casa per possesso palla, ma gli ospiti sono bravi a rispondere con le proprie armi.

I più pericolosi sono Scamacca e De Ketelaere, ma non trova la giocata vincente, mentre viene ammonito Kristensen prima della bella conclusione del solito Samardzic.

Al 34′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Miranchuk, servito da De Ketelaere dopo la bella sgroppata del solito Ruggeri.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco con Ebosele, Samardzic e Lovric, ma Carnesecchi è attento.

Al 45′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Scamacca, altro assist di De Ketelaere, questa volta sugli sviluppi di una rimessa laterale.

⏱️ FT | Bastano i due gol del primo tempo: la 𝑫𝒆𝒂 vince!!! ✅✨#AtalantaUdinese 2-0 pic.twitter.com/HIL2sLXBQh — Lega Serie A (@SerieA) January 27, 2024

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Ehizibue al posto di Ebosele, subito pericoloso, ma i padroni di casa sfiorano il tris con una rovesciata di Holm.

Spazio anche per Payero e Pereyra al posto di Samardzic e Thauvin, e, poi, dopo il tentativo di Miranchuk, anche per Zappacosta, Hateboer e Pasalic per Ruggeri, Holm e Scamacca.

Vengono ammoniti Pasalic e Ederson, ci prova Walace, mentre Zemura sostituisce Kamara e Carnesecchi risulta attento su Lovric.

Nel finale escono Lovric, Scalvini e Miranchuk, per i quali subentrano Brenner, Palomno e Muriel, che sfiora il tris con una giocata delle sue.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Udinese 2-0:

Tabellino di Atalanta-Udinese 2-0

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (35′ st Palomino), Djimsiti, Kolasinac; Holm (24′ st Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri (24′ st Zappacosta); Miranchuk (43′ st Muriel); Scamacca (24′ st Pasalic), De Ketelaere.

A disp.: Musso, Rossi, Toloi, Bakker, Adopo, Touré. All.: Gasperini



Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (1′ st Ehizibue), Lovric (35′ st Brenner), Walace, Samardzic (16′ st Payero), Kamara (31′ st Zemura); Thauvin (16′ st Pereyra), Lucca.

A disp.: Silvestri, Padelli, Masina, Tikvic, Kabasele, Gianetti, Zarraga, Camara, Success. All.: Cioffi



Arbitro: Piccinini

Marcatori: 33′ Miranchuk (A), 46′ Scamacca (A)

Ammoniti: Pasalic, Ederson (A); Kristensen (U)

Espulsi: –