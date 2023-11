Video gol-highlights Atalanta-Sturm Graz 1-0: sintesi 09-11-2023

Video gol-highlightd Atalanta-Sturm Graz 1-0: una rete di Djimsiti regala tre punti pesanti alla Dea.

Atalanta-Sturm Garz 1-0: i bergamaschi svettano in testa al gruppo D grazie a Djimsiti. Un gol del centrale, in avvio di ripresa, regala tre punti che significano qualificazione in cassaforte per gli orobici.

Dopo la pressione iniziale degli austriaci, la squadra del Gasp esce alla lunga distanza, e crea diverse occasioni pur non dimostrandosi sempre brillante in fase realizzativa. Un buon viatico per riprendersi dal KO con l’Inter, e puntare nuovamente i radar sul campionato.

Gian Piero Gasperini, da otto anni alla guida dell’Atalanta – StadioSport.it

La sintesi di Atalanta-Sturm Graz 1-0

Approccio convincente dello Sturm Graz alla partita: gli austriaci impostano una gara intensa, con gli uomini di Gasperini che faticano ad impostare.

Il primo a provarci, per i bergamaschi, è Muriel: la conclusione finisce però sul fondo. Prova a colpire in ripartenza la squadra nerazzurra, che però non riesce a pungere con Zappacosta.

Vanno ancora vicini al vantaggio i lombardi, con una combinazione Koopmeiners-Djimsiti, che però non trova la porta di testa.

Nel finale di tempo, lo Sturm sfiora due volte il vantaggio: prima con Wlodarczyk, che incrocia fuori da buona posizione, poi con Lavalee, che calcia alto dalla distanza.

Nel secondo tempo Gasperini inserisce Hateboer per dare più propulsione sulla fascia. L’Atalanta va avanti dopo 5′ su azione d’angolo: è Djimsiti ad avventarsi su una palla vagante, e mettere dentro di sinistro.

Continua ad attaccare dopo il vantaggio la “Dea”: Lookman si vede respingere un tiro dalla difesa avversaria, mentre Pasalic, subentrato proprio al compagno, si mangia un gol da pochi passi. Occasione propiziata da Hateboer.

Pochi minuti dopo è Koopmeiners a provare il tiro, senza grossa fortuna, dalla media distanza. Non ci sono più grandi emozioni, anche se Ederson prova a mettere il proprio sigillo, con una conclusione disinnescata da Scherpen.

L’Atalanta vince, e grazie ai tre punti conquistati ipoteca il passaggio del turno, rafforzando al contempo il primo posto nel proprio girone.

Highlights e Video gol di Atalanta-Sturm Graz 1-0

Il tabellino di Atalanta-Sturm Graz 1-0

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (Hateboer 46′), De Roon, Ederson, Bakker; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Pašalić, Muriel, Zortea, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Mendicino, Al. Miranchuk.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Lavalee, Stankovic, Prass; Boving; Sarkaria, Wlodarczyk.

A disposizione: Marić, Obi, Borkovic, Javi Serrano, Teixeira, Horvat, Stückler, Fuseini, Grgic, Dante.

Allenatore: Christian Ilzer.

Marcatori: 50′ Djimsiti (A)

Ammoniti: Stankovic (S), Schnegg (S)