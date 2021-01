Video Gol Highlights Atalanta-Sassuolo 5-1: Sintesi 3-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Atalanta-Sassuolo 5-1, 15° Giornata Serie A: la sblocca Duvan Zapata, che colpisce anche un palo e segnerà anche una doppietta, raddoppia Pessina, poker di Gosens, manita di Muriel, gol della bandiera di Chiriches

L’Atalanta passeggia al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, umiliando il Sassuolo nella quindicesima giornata di Serie A, primo turno del 2021.

Tutto fin troppo facile per i bergamaschi, che collezionano il quinto risultato utile consecutivo tornano in piena corsa per il quarto posto e fermando gli emiliani dopo la vittoria con cui avevano chiuso il 2020.

Atalanta-Sassuolo

La sintesi di Atalanta-Sassuolo 5-1, 15° Giornata Serie A

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi davvero molto intensi, soprattutto per merito dei padroni di casa, che aggrediscono in fase di pressing e velocizzano in fase di impostazione, mentre gli ospiti non riescono a trovare la giusta qualità nel giro della palla.

Eppure, gli ospiti sembrano partire meglio, rendendosi pericolosi con Muldur e Kyriakopoulos, ma in entrambi i casi Gollini è attento.

Al 12′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Duvan Zapata, su assist di De Roon dopo il recupero palla di Pessina.

Gli ospiti accusano il colpo, vanno in completa balia dei padroni di casa, che spingono sull’acceleratore approfittando dell’apatia degli avversari, affondandoli nella propria area di rigore.

Ci provano Ilicic e Pessina, ma manca un po’ di cinismo e lo stesso Consigli si fa trovare pronto, così come alza la saracinesca su Hateboer, mentre Duvan Zapata viene fermato solo dal palo.

L’unico che sembra avere ancora la forza di attaccare negli ospiti è Boga, ma non crea problemi a Gollini, mentre non sembra il pomeriggio giusto per Ilicic, che sbaglia di tutto davanti alla porta.

Nel finale c’è ancora tempo per il gol del raddoppio dei padroni di casa, che arriva al 46′ minuto, targato da Pessina, che completa una bella triangolazione con Ilicic.

Il secondo tempo si apre come si era chiusa la prima frazione di gioco, cioè con i padroni di casa in grande dominio del campo e del gioco.

Gli ospiti affondano definitivamente al 49′ minuto, quando Duvan Zapata decide di regalarsi una bella doppietta sfruttando la sponda di tacco di Freuler, servito da Pessina.

Dopo un tentatvo di De Roon, al 57′ minuto i padroni di casa calano anche il poker con Gosens al termine di un bellissimo contropiede personale.

Gli ospiti scompaiono definitivamente dal campo e subiscono anche la manita al 68′ minuto con Muriel, bravo a completare l’azione di Freuler e Duvan Zapata, che poco prima era stato impreciso sotto porta.

Al 75′ minuto gli ospiti segnano il gol della bandiera con Chiriches, che risolve una mischia in area di rigore sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Nel finale gli ospiti provano a dare un senso agli ultimi minuti, ma la conclusione di Berardi è infelice.

Video Gol Highlights di Atalanta-Sassuolo 5-1, 15° Giornata Serie A

https://hofoot.90minkora.com/embed/fJHm0ZVWwFUy5?autoplay=1&htmlplayer=1

Il tabellino di Atalanta-Sassuolo 5-1, 15° Giornata Serie A

Atalanta-Sassuolo 5-1

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti (32′ st, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina (17′ st Muriel); Ilicic (17′ st Malinovskyi), Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Lammers, Caldara, Mojica, Depaoli, Ruggeri, Miranchuk. All.: Gasperini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez (11′ st Obiang); Berardi, Traore, Boga (23′ st Bourabia); Caputo (11′ st Defrel). A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Rogerio, Peluso, Raspadori, Toljan, Haraslin, Schiappacasse. All.: De Zerbi.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 11′, 4′ st. Zapata (A), 45′ Pessina (A), 12′ st Gosens (A), 23′ st Muriel (A), 30′ st Chiriches (S)

Ammoniti: Hateboer, Romero, de Roon (A), Chiriches (S)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS