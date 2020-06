Video Gol Highlights Atalanta-Sassuolo 4-1: Djimsiti e doppietta Duvan Zapata, poi Bourabia

Risultato Atalanta-Sassuolo 4-1, recupero 25° Giornata Serie A: succede di tutto nel primo tempo, con i bergamaschi che sbloccano con Djimsiti, raddoppiano con Duvan Zapata, che prenderà anche una traversa, dopo il gol annullato dal Var a Gomez, e calano il tris con l’autogol di Bourabia, dopo un altro gol annullato a Gosens per fuorigioco, nel secondo tempo Duvan Zapata si regala la doppietta e espulso Gasperini, gol della barriera su punizione di Bourabia

Tutto fin troppo facile per l’Atalanta, che riprende il proprio cammino da dove aveva sospeso, cioè con l’ennesima grande vittoria con tanti gol anche contro il Sassuolo al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel terzo recupero della 25° giornata di Serie A, 6° turno del girone di ritorno.

Vittoria davvero fin troppo facile per i bergamaschi, apparsi già in buona condizione psicologica e fisica e subito pronti a difendere il quarto posto in classifica con la quarta vittoria consecutiva, che li portano a solo tre punti dal terzo posto e ad un sei punti di vantaggio sulla quinta.

Male, malissimo gli emiliani, che sono crollati di fronte al primo reale affondo degli avversari, confermando le difficoltà caratteriali che la caratterizzano ormai da due anni.

La sintesi di Atalanta-Sassuolo 4-1, recupero 25° Giornata Serie A

E’ una partita molto piacevole e giocata su ritmi molto intensi nel primo tempo. Sembrano partire meglio gli ospiti, ma è solo una sensazione, visto che dopo i primi dieci minuti i padroni di casa prendono in mano la situazione ed iniziano un vero e proprio monologo.

Infatti, dopo un tentativo di Defrel da fuori area, Duvan Zapata semina il panico in area di rigore, ma Consigli fa buona guardia.

Il gol è nell’aria ed arriva al 16′ minuto, quando Djimsiti ribadisce in rete dopo la sponda di Caldara sugli sviluppi di un calcio piazzato, sbloccando il risultato e trovando il gol del vantaggio.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che fanno ciò che vogliono a centrocampo e accelerano sulla trequarti, approfittando anche di una fase difensiva abbastanza superficiale degli avversari, che rischiano di affondare al 19′ minuto, quando però ci pensa il Var ad annullare un gol a Gomez per fallo di mano di Gosens.

I padroni di casa, però, vogliono provare a chiudere il discorso subito, per cui continuano a macinare gioco, rendendosi ancora pericolosi con Gomez, che sfiora il palo, e raddoppiando giustamente al 31′ minuto con Duvan Zapata, su assist di Gosens.

Nel finale c’è ancora tempo per una traversa di Duvan Zapata con un imperioso stacco di testa, un gol annullato al 36′ minuto a Gosens per posizione di fuorigioco evidente e subito dopo il tris al 38′ minuto, al termine di un doppio rimpallo con autogol finale di Bourabia, oltre ai tentativi di Berardi e Caputo, sempre poco cinici sotto porta, contro cui si supera Gollini.

Nel secondo tempo arriva la grande reazione degli ospiti, che tentano il tutto e per tutto attaccano a testa bassa la porta di Gollini, che compie un paio di miracoli su Caputo e Defrel, mentre Berardi ancora una volta non si fa trovare pronto su un tiro cross molto interessante.

Eppure, la grande voglia degli ospiti dura molto poco. Infatti, con il passare dei minuti calano sensibilmente i ritmi di gioco e i padroni di casa tornano padroneggiare in campo, calando addirittura il poker al 66′ minuto con Duvan Zapata, altro colpo di testa, questa volta su cross di Gomez.

Dopo una grande occasione sprecata da Defrel e anche da Haraslin e Muldur, al 72′ minuto viene espulso Gasperini per proteste.Poi, Pasalic si divora la manita di testa e Consigli salva su Muriel e Castagne.

Nel finale al 92′ minuto c’è ancora tempo per il gol della bandiera degli ospiti con il bellissimo calcio di punizione di Bourabia.

Video Gol Highlights di Atalanta-Sassuolo 4-1, recupero 25° Giornata Serie A

Il tabellino di Atalanta-Sassuolo 4-1, recupero 25° Giornata Serie A

Atalanta-Sassuolo 4-1

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 7; Caldara 5,5, Djimsiti 6,5 (86′ Djimsiti sv), Palomino 6; Hateboer 6,5, De Roon 6, Freuler 6 (69′ Malinovsky 6), Gosens 7,5 (69′ Castagne 6); Pasalic 6, Gomez 7 (88′ Colley sv); Zapata 8 (69′ Muriel 6,5).

Allenatore: Gasperini 7

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 5; Toljan 4,5 (46′ Muldur 6,5), Marlon 5 (69′ Magnani 6), Peluso 5, Kyriakopoulos 5,5; Locatelli 6 (77′ Obiang sv), Bourabia 5,5; Berardi 6 (61′ Djuricic 6), Defrel 5,5, Boga 5,5 (61′ Haraslin 6); Caputo 6.

Allenatore: De Zerbi 5

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 16′ Djimsiti (A), 31′ e 66′ Zapata (A), 38′ aut. Bourabia (S), 92′ Bourabia (S)

Ammoniti: 9′ Toljan (S), 40′ Pasalic (A), 45+2′ Peluso (S), 65′ Marlon (S), 75′ Djimsiti (A), 82′ Muriel (A), 91′ Toloi (A)

Espulsi:

