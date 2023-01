Video Gol Highlights Atalanta-Sampdoria 2-0: Sintesi 28-1-2023

Video Gol e Highlights Atalanta-Sampdoria 2-0, 20° Giornata Serie A: segnano Maehle e Lookman

L’Atalanta batte la Sampdoria allo Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Quinto risultato utile consecutivo per i bergamaschi, che hanno conquistato otto punti in questo primo mese dell’anno solare portandosi a quota trentotto punti in classifica.

Altra sconfitta per i liguri, la quarta consecutiva, e quota nove punti e penultimo posto in classifica, con la zona salvezza lontanissima.

Sintesi di Atalanta-Sampdoria 2-0

Out Palomino e Zappacosta per Gian Piero Gasperini, che schiera Toloi, Djimsiti e Scalvini in difesa davanti a Musso, ritrova Koopmeiners a centrocampo con De Roon, Hateboer e Maehle e conferma Hojlund in attacco con Boga e Lookman.

Non ci sono Colley, Conti, Pussetto, Sabiri e Trimboli per Dejan Stankovic, che punta su Amione, Nuytinck e Murru in difesa a protezione di Audero, ritrova Winks a centrocampo con Rincon, Leris e Augello, rilancia Djuricic con Lammers e Gabbiadini.

E’ una partita abbastanza equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi relativamente intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza, non lesinando a ripartire in contropiede.

A sfiorare il gol sono gli ospiti con Gabbiadini e Augello, ma Musso compie un doppio miracolo, mentre Leris e Lammers sono clamorosamente poco cinici da buona posizione dopo le due grandi parate di Audero su Hojlund e della conclusione imprecisa di Lookman.

Al 42′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Maehle, che trova il gol del vantaggio su assist di Hateboer, attento nel seguire l’azione di Lookman.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, che vede i padroni di casa completamente in dominio del gioco, anche perché gli ospiti sembrano aver accusato il colpo dello svantaggio nei minuti finali della prima frazione di gioco.

Dopo un tentativo di Scalvini, al 57′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con il solito Lookman con una bellissima azione personale.

⏱️ FT | Importante vittoria casalinga per la Dea! ✨#AtalantaSamp 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/xxbvkYWGK5 — Lega Serie A (@SerieA) January 28, 2023

Entrano Zanoli, Paoletti, Zapata, Ruggeri, Pasalic, Quagliarella, Malagrida, Vieira e Muriel al posto di Murru, Rincon, Hojlund, Maehle, Boga, anche pericoloso con una bella conclusione, Lammers, Gabbiadini, Nuytinck e Lookman.

Nel finale Zapata non trova la porta da buona posizione, viene ammonito Malagrida, che impegna anche Musso, poi superlativo su Leris, e c’è spazio anche per Demiral per Scalvini.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Sampdoria 2-0:

Tabellino di Atalanta-Sampdoria 2-0

Marcatori: 42′ pt Maehle, 13’ st Lookman

Assist: 42’ pt Hateboer

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Scalvini (dal 42’ s.t. Demiral), Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle (dal 22’ s.t. Ruggeri); Boga (dal 23’ s.t. Pasalic), Lookman (dal 37’ s.t. Muriel), Højlund (dal 22’ st Zapata). All. Gasperini.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck (dal 36’ s.t. Vieira), Murru; Leris, Winks, Rincòn (dal 17’ st Paoletti), Augello; Djuricic (dal 14’ st Zanoli); Gabbiadini (dal 36’ s.t. Malagrida), Lammers (Dal 36’ s.t. Quagliarella). All.: Stankovic 6

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1.

Ammoniti: Malagrida, Leris