Video Gol Highlights Atalanta-Salernitana 8-2 : Sintesi 15-1-2023

Video Gol e Highlights Atalanta-Salernitana 8-2 , 18° Giornata Serie A: l’Atalanta travolge la Salernitana. I granata mai in partita.

L’Atalanta, dopo la vittoria contro il Bologna per 2-1, ospita la Salernitana. I granata sono ancora a secco di vittorie e sono fermi a 18 punti. Ma per i campani è stata una vera serata da incubo, una sconfitta che forse entrerà nella storia del club.

A stravincere, infatti, sono i padroni di casa che trafiggono subito gli ospiti con ben cinque reti nei primi quarantacinque minuti di gioco. La squadra di Gasperini completa l’opera nel secondo tempo con altre tre reti. L’Atalanta intasca la decima vittoria stagionale in maniera decisamente plateale. Ottava sconfitta invece per la Salernitana che rimane al quindicesimo posto con diciotto punti.

Sintesi di Atalanta-Salernitana

L’Atalanta scende in campo con un la difesa composta da Ruggeri Zappacosta al fianco di Koopmeiners e De Roon per il centrocampo. In difesa Toloi, Palomino, Scalvini davanti Musso. In attacco opportunità per Lookman, Hojlund e Boga.

La Salernitana cerca di acciuffare qualche punto con super Ochoa in porta e la difesa formata da Lovato, Fazio e Pirola. In mediana Candreva e Nicolussi Caviglia al fianco di Coulibaly e Bradaric mentre l’attacco formato da Vilhena Dia e Piatek.

Non passano neanche pochi minuti dal fischio d’inizio che i padroni di casa già trovano un vantaggio flash grazie a Boga. Alle spalle degli avversari l’attaccante nerazzurro riesce a piazzare centralmente. Ochoa non può arrivarci e l’Atalanta è già in avanti.

Ma gli ospiti non si danno per vinta e rispondono immediatamente con Dia che riceve un aria un pallone delizioso che il senegalese non può non insaccare. Mussa battuto e la Salernitana si è portata subito sul pari dopo cinque minuti dallo svantaggio. Botta e risposta immediato.

La partita sembra non volersi fermare mai e, a pochi minuti dal pareggio granata, c’è un’occasione per i padroni di casa. Hojlund viene atterato da Fazio e per l’arbitro Aureliano è calcio di rigore. Sul dischetto va Lookman che non sbaglia e sigla il 2-1.

Non ci sono momenti morti nella partita perché, dopo pochi minuti ,arriva anche il 3-1 atalantino con Scalvini che riesce ad insaccare di testa. Pioggia di gol in neanche venti minuti di gioco e l’Atalanta ritorna nuovamente in vantaggio.

C’è solo l’Atalanta in campo che si rende pericolosa con Hojlund che tira di sinistro ma Ochoa riesce ad intercettare senza problemi. La partita si apre nuovamente con un fallo su Hojlund sempre da parte di Fazio ed altro penalti per la Dea.

Questa volta Koopmeineers sul dischetto che questa volta si fa ipnotizzare da Ochoa ma riesce a segnare sulla ribattuta il 4-1.

La Salernitana sembra essere completamente scomparsa dal campo perché arriva persino il 5-1 Hojlund che ne approfitta di un tiro rimpallato da Lovato e di sinistro batte il portiere avversario. Passivo davvero spietato per i granata che non riescono ad uscire dalla morsa nerazzurra.

L’Atalanta non sembra sazia ed inizia il secondo tempo con la stessa intensità, facendosi vedere sempre in avanti con Boga che sembra essere l’uomo più pericoloso della formazione di Gasperini.

I nerazzurri sono scatenati e al 54′ trovano anche il 6-1 con Lookman che trova la rete su un assist perfetto di Boga. I due giocatori stanno strapazzando la difesa dei campani che fa acqua da tutte le parti. Momento difficile per la squadra di Davide Nicola.

La Salernitana ci tiene almeno a mostrare il suo orgoglio e dopo due minuti segna il 6-2 con Nicolussi Caviglia che, su assist di Dia, si trova praticamente lo specchio della porta vuoto e non può fare altro che metterla dentro.

I campani hanno l’orgoglio ma l’Atalanta vola sulle ali dell’entusiasmo ed arriva anche il 7-2 di Ederson che era entrato al posto di De Roon. Il brasiliano, su assist di Lookman, tira nel sette, lì dove Ochoa non sarebbe mai potuto arrivare.

La Salernitana cerca di provarci con Piatek ma Musso è reattivo e riesce a smorzare ogni tentativo del polacco.

Forze fresche per Nicola che cerca comunque ci uscire con la testa alta, entra Bonazzoli al posto di Dia, Radovanovic per Fazio e Kastanos per Vilhena. Coulibaly ci prova ma ogni tiro viene neutralizzato abilmente da Musso.

A pochi minuti dalla fine arriva anche l’8-2 dell’Atalanta con Zortea che, su assist del subentrato Zapata, tira nell’angolino sinistro basso, battendo Ochoa.

Tabellino di Atalanta-Salernitana

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi (dal 13′ st Zortea), Palomino, Scalvini; Zappacosta (dal 13′ st Zortea), de Roon (dal 1′ st Ederson), Koopmeiners, Ruggeri; Boga; Lookman (dal 35′ st Maehle), Hojlund (dal 19′ st Zapata). A disposizione: Sportiello, Rossi, Demiral, Djimsiti, Okoli, Hateboer, Maehle, Soppy, Zortea, Ederson, Pasalic, Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Lovato (dal 1′ st Gyomber), Fazio, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Vilhena; Dia, Piatek. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Gyomber, Sambia, Bohinen, Capezzi, Kastanos, Bonazzoli, Radovanovic, Botheim, Valencia. Allenatore: Nicola

Reti: al 5′ pt Boga, al 10′ pt Dia, al 20′ pt Lookman (rigore), al 23′ pt Scalvini, al 38′ pt Koopemeiners (rigore), al 41′ pt Hojilund, al 9′ st Lookman, all’11’ st Nicolussi Caviglia, al 15′ st Ederson, al 40′ st Zortea

Ammonizioni: Koopmeiners