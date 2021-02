Video Gol Highlights Atalanta-Napoli 4-2: Sintesi 21-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Atalanta-Napoli 4-2, 23° Giornata Serie A: la sblocca Zapata, pareggia Zielinski, nuovo vantaggio di Gosens, che fa autorete dopo il tris di Muriel, poi segna Romero

L’Atalanta batte il Napoli al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel posticipo pomeridiano della domenica della ventitreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva e terzo risultato utile consecutivo in campionato, quinto contando anche le due in coppa nazionale, per i bergamaschi, che accorciano in classifica sul secondo posto e si preparano al meglio all’impresa in terra europea.

Bruttissima sconfitta per i partenopei, che venivano dalla vittoria nel big match della scorsa settimana ma anche dalla sconfitta in coppa europea, vedendo allontanarsi sempre di più il quarto posto.

La sintesi di Atalanta-Napoli 4-2

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno possesso palla attaccando a testa bassa gli ospiti, che si difendono dietro la linea del centrocampo, compattando i reparti in dieci metri.

I padroni di casa costruiscono diverse situazioni pericolose con Pessina, Gosens e Zapata, ma manca subito l’ultima zampata, mentre gli ospiti ci provano solo con un colpo di testa impreciso di Osimhen sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Cambia il copione della partita nel secondo tempo, in cui crescono sensibilmente i ritmi di gioco, grazie alla voglia di entrambe le squadre di cercare di vincere.

Al 52′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il colpo di testa di Zapata su assist di Muriel.

Grande reazione degli ospiti, che al 58′ minuto pareggiano con il bel destro al volo di Zielinski su pennellata di sinistro di Politano.

Ma è la serata di Muriel, che prima manda in porta Pessina, il cui sinistro è leggermente alto sulla traversa, poi si inventa l’azione del nuovo vantaggio al 64′ minuto di Gosens, questa volta su assist di Zapata.

E, infine, dopo l’errore sotto porta di Insigne, al 71′ minuto Muriel spacca la porta con un sinistro all’incrocio dopo aver rubato palla su un retropassaggio sbagliato da Bakayoko.

Gli ospiti rientrano in partita subito dopo al 76′ minuto con l’autogol dello sfortunato Gosens su ennesima pennellata di Politano.

Ma al 79′ minuto i padroni di casa smorzano ogni speranza con il raddoppio di Romero di testa, al posto giusto al momento giusto sulla sponda di Djimsiti sull’angolo di Muriel.

Nel finale i padroni di casa rischiano addirittura la goleada con le giocate di Muriel, mentre gli ospiti ci provano con Insigne.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle (45′ st Sutalo), De Roon, Freuler (33′ st Pasalic), Gosens; Pessina (39′ st Palomino); Muriel (39′ st Miranchuk), Zapata (45′ st Malinovskyi). A disp.: Rossi, Sportiello, Lammers, Caldara, Kovalenko, Ruggeri, Ilicic. All.: Gasperini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic (33′ st Koulibaly), Mario Rui (33′ st Ghoulam); Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas (8′ st Insigne). A disp.: Contini, Idasiak, Zedadka, Costanzo, Lobotka, Labriola, Cioffi, D’Agostino. All.: Gattuso

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 7′ st Zapata (A), 13′ st Zielinski (N), 19′ st Gosens (A), 26′ st Muriel (A), 31′ st aut. Gosens (N), 34′ st Romero (A)

Ammoniti: Di Lorenzo (N), Djimsiti (A). Gosens (A)

Espulsi:

Note: Al 26′ espulso Gasperini (A) per proteste nei confronti dell’arbitro

