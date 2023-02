Video gol-highlights Atalanta-Lecce 1-2: sintesi 19-02-2023

Video gol-highlights Atalanta-Lecce 1-2: la decidono i gol di Ceesay e Blin. A nulla vale la rete di Holjund nel finale. Nerazzurri che possono essere superati dalla Lazio.

Atalanta-Lecce 1-2: stop pesante per la squadra di Gasperini, che al Gewiss Stadium cade nell’anticipo di pranzo della ventitreesima di Serie A.

I pugliesi, una delle note più liete di questo campionato, si confermano una sorta di “giudice” nella lotta ai piazzamenti Champions, e dopo aver battuto la Lazio, fermato Milan e Roma sul pari, tornano da Bergamo con lo scalpo di un altro avversario blasonato.

L’Atalanta, reduce dall’ottima vittoria in casa con la Lazio e da cinque risultati utili nelle ultime sei, si conferma squadra troppo discontinua per puntare alle prime quattro.

Lookman e compagni, dopo aver subito il gol di Ceesay in apertura, prendono possesso del campo e della partita, avendo alcune buone chance di pervenire al pari già nel primo tempo.

Dopo una fase di stasi nel secondo, dove si segnalano una rete annullata a Lookman e un paio di conclusioni senza fortuna di Soppy e Toloi, il Lecce mette sotto chiave la partita con la potente incornata di Blin.

Ci prova Falcone a riaprirla, combinando un mezzo pasticcio con un rinvio che carambola sul corpo di Holjund, salito in presssing, e termina in rete.

Troppo tardi, comunque, affinché la “Dea” possa pareggiare. Ferma a quota 41, la squadra lombarda può oggi essere superata dalla Lazio impegnata a Salerno, mentre la Roma, di scena all’Olimpico contro il Verona, tenta la fuga in solitaria al quarto posto.

La sintesi di Atalanta-Lecce 1-2

Il Lecce passa avanti alla prima occasione utile: un lancio lungo di Gendrey trova Ceesay pronto a ricevere. La punta si gira, e col sinistro batte Musso.

I pugliesi restano avanti anche nei minuti successivi al gol, sebbene l’Atalanta cominci a far girare molto il pallone. Ci prova Banda a trovare nuovamente la via del gol, ma il suo destro da fuori finisce alto.

Risponde la squadra di Gasperini con una girata di testa di Holjund, su cross di Mahele, che non inquadra comunque la porta.

Si fa vedere anche Lookman, con un destro da fuori che trova Falcone, attento, a fare guardia. Continua a spingere l’Atalanta, ora padrona del campo, e si fa vedere con un sinistro di Mahele che costringe Falcone ad intervenire.

Ci prova anche Djimsiti, su cross di Zappacosta, ma il suo colpo di testa finisce alto. La squadra di Gasperini si spinge avanti con tutti gli effettivi, e anche Toloi e Zappacosta hanno l’occasione per pervenire al pareggio nel finale di tempo.

Falcone neutralizza la conclusione del centrale, mentre il destro di Zappacosta finisce alto. Il fischio di Piccinini quieta la marea nerazzurra, e manda il Lecce avanti all’intervallo.

Inizia il secondo tempo, con Gasperini che inserisce Soppy per Zappacosta. La “Dea” è subito molto aggressiva, e trova il gol con Lookman, innescato da Holjund, ma l’arbitro annulla per posizione irregolare.

Ci prova anche Ederson, con un tiro da fuori che finisce alto. Ritmi frastagliati nella fase centrale del secondo tempo, anche se Di Francesco e Holjund ci provano con due conclusioni da fuori senza centrare lo specchio.

Girandola di cambi che vede Strefezza, Colombo, Oudin e Ceccaroni entrare nel Lecce, mentre Muriel prende il posto di Boga nell’Atalanta.

Ci prova Soppy, sulla destra, con una conclusione defilata che costringe Falcone a respingere coi piedi. È il Lecce, però, a trovare il raddoppio con Blin: la mezzala si avventa su un cross di Strefezza dalla sinistra e batte Musso.

Sotto 2-0 l’Atalanta prova comunque a reagire con un tiro di Toloi che finisce fuori. Il Lecce si spinge un paio di volte in avanti con Maleh, prima che sia Falcone a combinare la “frittata”: il portiere rinvia direttamente sul corpo di Holjund, salito in pressing, che involontariamente mette dentro.

Dimezzate le distanze, l’Atalanta prova a gettarsi a capofitto in attacco: va al tiro Vorlicky, ma Falcone si fa perdonare bloccando la sfera. Muriel ha una ghiotta occasione per pareggiare, solo davanti a Falcone: il portiere respinge e non si fa sorprendere.

Highlights e Video gol di Atalanta-Lecce 1-2

Il tabellino di Atalanta-Lecce 1-2

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral (Palomino 75′), Djimsiti; Zappacosta (Soppy 45′), Ederson (Vorlicky 75′), Koopmeiners, Maehle; Boga (Muriel 68′), Lookman; Holjund

A disposizione: Rossi, Sportiello, Okoli, Palomino, Ruggeri, Soppy, Muhameti, Muriel, Vorlicky

Allenatore: Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia (Ceccaroni 68′), Baschirotto, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh (Askildsen 72′); Di Francesco (Oudin 68′), Crresay (Colombo 62′), Banda (Strefezza 62′).

A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Helgason, Ceccaroni, Strefezza, Oudin, Volkerling, Lemmens, Cassandro, Pezzella

Allenatore: Baroni

Marcatori: 4′ Ceesay (L), 74′ Blin (L), 87′ Holjund (A)

Arbitro: Piccinini (Forlì)

Ammoniti: Demiral (A), Zappacosta (A), Gallo (L), Di Francesco (L), Blin (L), Maehle (A)

Espulsi: