Video Gol Highlights Atalanta-Inter 1-2: Sintesi 4-11-2023

Video Gol e Highlights Atalanta-Inter 1-2, 11° Giornata Serie A: segnano Calhanoglu, Lautaro Martinez e Scamacca

L’Inter batte l’Atalanta allo Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel secondo anticipo del sabato sera dell’undicesima giornata di Serie A.

Terza vittoria consecutiva e quinto risultato utile consecutivo per la capolista, che ferma i bergamaschi dopo due vittorie consecutive.

Sintesi di Atalanta-Inter 1-2

Indisponibili Palomino e Tourè per Gian Piero Gasperini, che schiera Scalvini, Djimsiti e Kolasinac a protezione di Musso, recuperato Zappacosta a centrocampo con Ederson, De Roon, Koopmeiners e Ruggeri, in attacco la coppia formata da Scamacca e Lookman.

Squadra praticamente titolare per Simone Inzaghi, orfano di Arnautovic e Cuadrado, che sceglie De Vrij in difesa con Pavard e Acerbi davanti a Sommer, mentre a centrocampo spazio a Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, con Lautaro Martinez e Thuram in attacco.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre fin troppo ben messe in campo, hanno aggressività nel pressing e grandissima velocità nel ribaltare l’azione.

Dopo un tentativo di Ruggeri viene ammonito De Roon, poi si fa male Pavard, sostituito da Darmian, e anche Kolasinac si prende il cartellino giallo.

Al 40′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Calhanoglu, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Musso su Darmian.

Nel lunghissimo recupero della prima frazione di gioco gli ospiti provano a sfruttare il momento, ma Musso salva tutto su Calhanoglu.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo molto simile al primo, ma il tentativo di reazione da parte dei padroni di casa li porta a sbilanciarsi troppo, lasciando quindi spazi agli ospiti, maestri nelle ripartenze.

Dopo il sinistro a fil di palo di Dimarco e l’entrata in campo di Pasalic e Hateboer al posto di Kolasinac e Zappacosta, al 57′ minuto gli ospiti raddoppiano con Lautaro Martinez, su assist perfetto di Mkhitaryan.

Finalmente arriva la reazione dei padroni di casa, che tornano in partita al 61′ minuto con Scamacca, su assist di Lookman, bravo a sfruttare l’errore di Dimarco in uscita.

Entrano Toloi, Frattesi e Carlos Augusto per Scalvini, Mkhitaryan e Dimarco, e i padroni di casa tentano il massimo sforzo rendendosi pericolosi con Scamacca e Lookman, che esce per De Ketelaere, quando entra anche Muriel al posto di Koopmeiners.

Nel finale ci prova Dumfries, giallo anche per lui, entrano Asllani e Sanchez per Calhanoglu e Lautaro Martinez e al 92′ minuto viene espulso Toloi per doppia ammonizione nel giro di pochi minuti.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Inter 1-2:

Tabellino di Atalanta-Inter 1-2

Marcatori: 40’ s.t. Chalhanoglu su rigore, 12’ s.t. Lautaro, 16’ s.t. Scamacca

Assist: 12’ s.t. Mikhitaryan, 16’ s.t. Lookman

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini (dal 17’ s.t. Toloi), Djimsiti, Kolasinac (dal 10’ s.t. Pasalic); Zappacosta (dal 10’ s.t Hateboer), Ederson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners (dal 35’ s.t. Muriel); Scamacca, Lookman (dal 35’ s.t. De Ketelaere). All. Gasperini.



Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (dal 33’ p.t. Darmian), De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu (dal 41’ s.t. Asslani), Mkhitaryan (dal 20’ s.t. Frattesi), Dimarco (dal 20’ s.t. Carlos Augusto); Thuram, Martinez (dal 41’ s.t. Sanchez). All. Inzaghi.

Arbitro: Sozza di Seregno

Ammoniti: de Roon, Kolasinac, Gasperini, Dumfries

Espulsi: Toloi (doppio giallo)