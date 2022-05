Video Gol Highlights Atalanta-Empoli 0-1: Sintesi 21-5-2022

Video Gol e Highlights Atalanta-Empoli 0-1, 38° Giornata Serie A: decide Stulac

L’Empoli batte l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nell’anticipo del sabato della trentottesima giornata di Serie A, diciannovesimo ed ultimo turno del girone di ritorno.

Danno e beffa per i bergamaschi, che chiudono malissimo questo campionato non qualificandosi a nessuna coppa europea, visto l’ottavo posto in classifica con cinquantanove punti.

Toscani corsari in terra bergamasca e felici di chiudere con una vittoria importante contro una big, o presunta tale, un campionato che li ha visti salvarsi con largo anticipo.

Sintesi di Atalanta-Empoli 0-1

Out Muriel, Malinovskyi, Pezzella e Toloi per Gian Piero Gasperini, che conferma De Roon in difesa al fianco di Palomino e Djimsiti a protezione di Musso, mentre in mediana ci sono Koopmeiners e Freuler, Hateboer e Zappacosta sulle fasce e in attacco il tridente costituito da Pasalic, Duvan Zapata e Boga.

Indisponibili Haas, Marchizza, Pinamonti e Tonelli per Aurelio Andreazzoli, che conferma Viti e Cacace in difesa con Luperto e Stojanovic davanti a Vicario, a centrocampo ancora Henderson con Asllani, Zurkowski e Bandinelli. In attacco sarà La Mantia a fare coppia con Cutrone.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, con ritmi molto elevati. Le due squadre sono reattive a centrocampo, combattono su ogni palla, ma sono bravissime a ripartire in contropiede sfruttando la velocità della propria manovra e la rapidità dei propri attaccanti.

Sembrano partire meglio gli ospiti, che si fanno vedere in attacco con Henderson e Cutrone. Aver rischiato lo svantaggio sembra svegliare i padroni di casa, che iniziano ad assaltare a testa bassa la difesa avversaria, con tanto di giallo rifilato a Stojanovic.

Infatti, più volte i padroni di casa sfiorano il gol del vantaggio con Zapata, Boga, Zappacosta, Djimsiti, Koopmeiners, ma Vicario alza la saracinesca confermandosi il fenomeno di questo campionato e spesso manca un po’ di cinismo nell’ultima giocata.

Nel secondo tempo continua il lunghissimo monologo dei padroni di casa, che assediano gli ospiti, completamente rintanati nella propria metà campo nonostante i cambi che vede coinvolto La Mantia uscire al posto di Bajrami.

Ci provano Freuler, che viene anche ammonito, e Boga, che colpisce la traversa, poco prima dell’entrata in campo di Pessina, Stulac, Di Francesco, Baldanzi, Parisi, Maehle, Scalvini al posto di Hateboer, Bandinelli, Henderson, Cutrone, anche pericoloso, Cacace, Zappacosta e Koopmeiners.

Al 79′ minuto a segnare sono clamorosamente gli ospiti, che sbloccano il risultato con Stulac, bellissimo destro a giro imparabile per il portiere.

Nel finale entrano Demiral e Ilicic al posto di Freuler e Pasalic, ma non riescono a cambiare nulla.

Tabellino di Atalanta-Empoli 0-1

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6; De Roon 6, Palomino 6,5, Djimsiti 6; Hateboer 5, (12′ st Pessina 6), Freuler 5,5 (37′ st Demiral sv), Koopmeiners 6 (33′ st Scalvini sv), Zappacosta 6 (33′ st Maehle sv); Pasalic 6 (37′ st Ilicic sv), Boga 6,5; Zapata 6,5. A disp.: Rossi, Sportiello, Cittadini, Miranchuk, Mihaila, Cissé, Ilicic. All.: Gasperini 6.



Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 6, Viti 6,5, Luperto 6, Cacace 6 (28′ st Parisi 6); Zurkowski 6, Asllani 6, Bandinelli 5,5 (23′ st Stulac 6); Henderson 5,5 (23′ st Di Francesco 6); Cutrone 5,5 (29′ st Baldanzi 6), La Mantia 5 (1′ st Bajrami 5,5). A disp.: Ujkani, Furlan, Benassi, Verre, Degli Innocenti, Ismajli, Romagnoli, Fazzini. All.: Andreazzoli 5,5.



Arbitro: Chiffi

Marcatori: 34′ st Stulac

Ammoniti: Freuler (A); Stojanovic (E)

Espulsi: nessuno