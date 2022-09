Video Gol Highlights Atalanta-Cremonese 1-1: Sintesi 11-9-2022

Video Gol e Highlights Atalanta-Cremonese 1-1, 6° Giornata Serie A: segnano Demiral e Valeri

Solo un pareggio tra Atalanta e Cremonese al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nell’anticipo mattutino della domenica della sesta giornata di Serie A.

Sesto risultato utile consecutivo per i bergamaschi, sempre primi ma in coabitazione, con quattordici punti in classifica.

Secondo pareggio consecutivo per i lombardi, che raggiungono quota due punti in classifica.

Sintesi di Atalanta-Cremonese 1-1

Out Djimsiti, Palomino e Zapata per Gian Piero Gasperini, che recupera Muriel nel tridente d’attacco completato da Malinovskyi e Lookman. In difesa confermati Okoli, Toloi e Demiral davanti a Musso, mentre a centrocampo ci sono Soppy e Hateboer con De Roon e Koopmeiners.

Assente il solo Carnesecchi per Massimiliano Alvini, che schiera Aiwu, Lochoshvili e Chiriches a protezione di Radu, mentre sulle fasce agiscono Sernicola e Valeri. A centrocampo spazio a Meite, Escalante e Pickel. In attacco gioca la coppia formata da Dessers e Okereke.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti mettono in campo aggressività e compattezza difensiva.

Da una parte, ci provano Muriel e Koopmeiners, sui quali Radu si fa trovare pronto, mentre Lookman e Malinovskyi sono imprecisi. Dall’altra, invece, Musso è attento sul tentativo di Escalante.

Il secondo tempo si apre con diverse sostituzioni: dentro Ederson, Hojlund e Zanimacchia, fuori Malinovskyi, Muriel ed Escalante.

Dopo le ammonizioni di Sernicola e Lochoshvili, al 63′ minuto viene annullato il gol di Koopmeiners dal VAR per fallo di mano di Okoli, anche lui ammonito con Pickel.

Entrano Afena-Gyan e Ascacibar, subito al posto di Okereke e Pickel, al 74′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Demiral su assist di Koopmeiners.

Entra Pasalic per Lookman, ma gli ospiti reagiscono con grande rabbia ed orgoglio pareggiando subito al 78′ minuto con Valeri, che ribadisce in rete dopo la respinta di Musso alla conclusione di Ascacibar.

⏱️ FT | Apre Demiral chiude Valeri. Un punto a testa al Gewiss Stadium. 🤝#AtalantaCremonese 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/CR9BsWY3GD — Lega Serie A (@SerieA) September 11, 2022

Dopo l’ammonizione di Afena-Gyan entrano anche Ciofani, Hendrey, Zortea e Maehle per Dessers, Sernicola, Hateboer e Soppy, giallo anche per Ederson e Demiral nel finale.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Cremonese 1-1:

Tabellino di Atalanta-Cremonese 1-1

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Hateboer (41′ st Zortea), De Roon, Koopmeiners, Soppy (41′ st Maehle); Malinovskyi (11′ st Ederson), Lookman (32′ st Pasalic); Muriel (11′ st Hojlund).

A disp.: Rossi, Sportiello, Boga, Ruggeri, Scalvini. All.: Gasperini



Cremonese (3-5-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola (38′ st Hendry), Meité, Escalante (15′ st Zanimacchia), Pickel (23′ st Ascacibar), Valeri; Okereke (23′ st Afena-Gyan), Dessers (38′ st Ciofani).

A disp.: Saro, Ciezkowski, Vasquez, Baez, Buonaiuto, Castagnetti, Acella, Quagliata, Milanese, Tsadjout. All.: Alvini



Arbitro: Colombo

Marcatori: 29′ st Demiral (A), 34′ Valeri (C)

Ammoniti: Okoli, Toloi, Demiral (A); Sernicola, Lochoshvili, Pickel, Afena-Gyan (C)

Espulsi: –