Video Gol Highlights Atalanta-Bologna 5-0: Sintesi 25-4-2021

Video Gol e Highlights Atalanta-Bologna 5-0, 33° Giornata Serie A: la sblocca Malinovskyi, raddoppia Muriel su rigore dopo aver preso anche un palo, espulso Schouten, segnano anche Freuler e Duvan Zapata, manita di Miranchuk

L’Atalanta distrugge il Bologna al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel posticipo serale della domenica della trentatreesima giornata di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno.

I bergamaschi tornano alla vittoria dopo il pareggio del turno infrasettimanale, portandosi al secondo posto in classifica, seppur momentaneo, fermando i felsinei dopo due risultati utili consecutivi.

Sintesi di Atalanta-Bologna 5-0

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Entrambe le squadre sono aggressive nel pressing, sanno giocare palla al piede e ripartire con velocità con i propri attaccanti.

Dopo i tentativi senza convinzione di Svanberg e Muriel, gli ospiti avrebbero la palla gol del vantaggio con Skov Olsen, ma Gollini fa il fenomeno in un paio di occasioni.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 23′ minuto quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando la rete del vantaggio con Malinovskyi con un bellissimo sinistro all’incrocio, dopo la sponda di tacco di Muriel.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che provano ad approfittarne spingendo sull’acceleratore e rendendosi ancora pericolosi con Muriel, che colpisce un palo e il solito sinistro di Malinovskyi.

Nel finale i padroni di casa trovano il meritato gol del raddoppio al 45′ minuto con Muriel, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Danilo su Toloi.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, anzi l’espulsione per rosso diretto di Schouten al 49′ minuto, per un brutto fallo su Romero, di fatto taglia qualsiasi spirito di iniziativa agli ospiti, che affondano di fronte alla maggior qualità dei padroni di casa.

E, infatti, dopo l’ennesima magia di Muriel, al 57′ minuto i padroni di casa firmano il tris di Freuler, dopo aver rubato palla a Svanberg.

Subito dopo, al 60′ minuto i padroni di casa calano anche il poker con Duvan Zapata, su assist meraviglioso del solito Malinovskyi.

Gli ospiti escono dalla partita e i padroni di casa dilagano segnando il pokerissimo al 74′ minuto con Miranchuk con un sinistro chirurgico, dopo che Hateboer si era divorato la manita poco prima.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Bologna 5-0:

Tabellino di Atalanta-Bologna 5-0

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6,5; Toloi 6,5 (26′ st Caldara 6), Romero 6,5, Djimsiti 6,5; Hateboer 6, De Roon 6,5, Freuler 7 (16′ st Pessina 6), Maehle 6; Malinovskyi 7,5 (26′ st Ilicic 6); Muriel 7,5 (16′ st Miranchuk 6,5), Zapata 7 (33′ st Lammers 6).

Allenatore: Gasperini 7

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Antov 5, Soumaoro 5,5, Danilo 4,5, De Silvestri 5,5 (11′ st Vignato 6); Schouten 4,5, Svanberg 5 (18′ st Mbaye 6); Skov Olsen 6,5 (27′ st Orsolini 6), Soriano 6 (11′ st Baldursson 6), Barrow 5 (27′ st Poli 6); Palacio 5.

Allenatore: Mihajlovic 5,5

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 22′ Malinovskyi (A), 44′ rig. Muriel (A), 12′ st Freuler (A), 14′ st Zapata (A), 28′ st Miranchuk (A)

Ammoniti: Danilo (B)

Espulsi: Schouten (B)

