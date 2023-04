Video Gol Highlights Atalanta-Bologna 0-2: Sintesi 8-4-2023

Video Gol e Highlights Atalanta-Bologna 0-2, 29° Giornata Serie A: segnano Sansone e Orsolini

Il Bologna batte l’Atalanta allo Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel Sabato Santo della ventinovesima giornata di Serie A, decimo turno del girone di ritorno.

Clamorosa sconfitta per i bergamaschi, che perdono dopo due vittorie consecutive fermandosi a quota quarantotto punti in classifica.

Quarto risultato utile consecutivo per i felsinei, che racimolano l’ottavo punto nelle ultime cinque partite portandosi a quota quarantatré punti in classifica.

Sintesi di Atalanta-Bologna 0-2

Indisponibili Hateboer, Koopmeiners e Toloi per Gian Piero Gasperini, che schiera Djimsiti, Palomino e Scalvini in difesa davanti a Musso, a centrocampo Pasalic e Ederson con De Roon, Zappacosta e Maehle, in attacco torna Lookman con Hojlund.

Assenti Arnautovic e Cambiaso per Thiago Motta, che punta su Posch, Soumaoro, Lucumì e Kyriakopoulos a protezione di Skorupski, a centrocampo viene confermato Moro con Ferguson e Schouten, mentre in attacco Soriano e Sansone giocano alle spalle di Barrow.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre molto simili per possesso palla e aggressività nel pressing, ma risultano anche compatte in fase difensiva.

Dopo l’ammonizione di Zappacosta, sono bravissimi Skorupski e Musso sui tentativi di Moro e Hojlund, soprattutto dopo l’infortunio di Pasalic, sostituito da Boga.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Orsolini al posto di Soriano e sembra cambiare qualcosa, visto che gli ospiti riescono subito a sbloccare il risultato al 48′ minuto con Sansone, che trova il gol del vantaggio dopo una bella triangolazione con Barrow.

Entrano Zapata, Demiral, Zirkzee e Dominguez al posto di Lookman, Scalvini, Sansone e Barrow, mentre viene ammonito Lucumì.

Ci provano Zapata, Hojlund e Kyriakopoulos, in mezzo i gialli a Palomino e Djimsiti, poi Lucumì salva il risultato sul tentativo di Zappacosta.

Spazio a Muriel e Medel per Zappacosta e Moro, viene ammonito Orsolini, che al 88′ minuto raddoppia con una bellissima giocata personale.

Nel finale i padroni di casa provano a salvare almeno l’orgoglio, ma Skorupski alza la saracinesca su Muriel.

Tabellino di Atalanta-Bologna 0-2

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Djimsiti, Palomino, Scalvini (7′ st Demiral); Zappacosta (34′ st Muriel), De Roon, Ederson, Maehle, Pasalic (24′ Boga); Hojlund, Lookman (7′ st Zapata). A disp.: Rossi, Sportiello, Okoli, Soppy. All.: Gasperini



Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten, Moro (39′ st Medel); Soriano (1′ st Orsolini), Ferguson, Barrow (11′ st Dominguez); Sansone (11′ st Zirkzee). A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Aebischer, Lykogiannis, Pyythia, De Silvestri. All.: Thiago Motta



Arbitro: Orsato

Marcatori: 4′ st Sansone (B), 41′ st Orsolini (B)

Ammoniti: Zappacosta (A), Lucumì (B), Palomino (A), Djimsiti (A), Orsolini (B)

