Video Gol Highlights Atalanta-Benevento 2-0: Sintesi 12-5-2021

L’Atalanta batte il Benevento al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nella trentaseiesima giornata di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno, terzo turno infrasettimanale del girone di ritorno, nonché sesto ed ultimo turno infrasettimanale di questo campionato.

Continuano a vincere i bergamaschi, che difendono il secondo posto e ora si portano a tre punti dalla matematica certezza della qualificazione in Champions League.

Situazione davvero difficile per gli irpini, che sono sempre terzultimi in classifica con la quarta sconfitta consecutiva e, ora, sembrano ormai vicini alla retrocessione.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa provano a fare possesso palla, ma l’ottima fase difensiva degli ospiti snerva gli avversari, che non sembrano trovare la velocità e la qualità giuste nelle giocate.

Dopo un sinistro di Pessina a fil di palo, al 20′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il solito bomber Muriel, su assist perfetto di Malinovskyi.

Gli ospiti non si demoralizzano, reagiscono molto bene tatticamente, non si disuniscono e, anzi, continuano a compattarsi in difesa, non permettendo ai padroni di casa di giocare con la giusta intraprendenza, rischiando solo nel finale sul tentativo di Zapata.

Anche il secondo tempo non è indimenticabile, visto che i padroni di casa non riescono a trovare spazi, ma gli ospiti non fanno nulla se non difendersi.

Al 67′ minuto i padroni di casa trovano il gol del raddoppio con Pasalic, sfruttando l’assist di Zapata, bravo a difendere palla con grande fisicità.

Il secondo gol taglia le gambe agli ospiti, che di fatto non riescono a reagire, ma al 82′ minuto arriva anche l’espulsione per rosso diretto a Caldirola per un gomitata sul volto di Zapata, chiudendo di fatto anzitempo la partita.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Hateboer, Palomino, Romero, Gosens; Freuler, De Roon; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata. All.: Gasperini.

BENEVENTO (5-3-2): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Hetemaj; Gaich, Lapadula. All.: F. Inzaghi.

ARBITRO: Davide Massa della sezione di Imperia.

GOL: 22′ Muriel (A), 67′ Pasalic (A).

ASSIST: Malinovskyi (A, 1-0), Zapata (A, 2-0).

AMMONITI: De Roon (A), Tuia, Barba, Ionita (B).

NOTE – Recupero 1′ +.

