Video Gol Highlights Atalanta-Ajax 2-2: sintesi 27-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Atalanta-Ajax 2-2, 2° Giornata Gruppo D Champions League: la sblocca Tadic, raddoppia Traorè, segna Zapata, che pareggia realizzando una doppietta

Solo un pareggio spettacolare tra Atalanta e Ajax al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nella seconda giornata del Girone D di Champions League.

Grandissima rimonta per i bergamaschi, che possono essere felici per la grande impresa festeggiata, visto che non era affatto facile riuscire a cancellare il doppio vantaggio degli olandesi, conservando il primo posto in classifica.

La sintesi di Atalanta-Ajax 2-2, 2° Giornata Gruppo D Champions League

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Ad entrambe le squadre piace fare possesso palla e pressare con aggressività, ma risultano pericolose sempre quando possono ripartire in contropiede.

Ci provano Ilicic e Zapata prima della grande occasione di Antony. Il gol è solo nell’aria ed arriva effettivamente al 30′ minuto, quando Tadic sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio su calcio di rigore, fischiato dall’arbitro per fallo di Gosens su Traorè.

I padroni di casa provano a reagire, ma si sbilanciano troppo e permettono agli ospiti di essere pericolosi in contropiede, tanto da segnare addirittura il raddoppio al 38′ minuto con Traorè su assist di Neres.

Il secondo tempo si apre con la grande rabbia dei padroni di casa, che si riversano nella metà campo avversaria nel prendere in mano il pallino del gioco, attaccando a testa bassa la difesa degli ospiti, che non riescono più a trovare la giusta velocità nel giro della palla.

Dopo l’intervento di Onana su Ilicic, al 54′ minuto i padroni di casa sbloccano la partita con Zapata, sfruttando al meglio il cross di Gomez.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che pareggiano al 60′ minuto, ancora Zapata, che conclude al meglio un bel contropiede di Pasalic.

Gli ospiti finalmente si svegliano, rispondono con il fuoco al fuoco e la partita vive di continui capovolgimenti ed occasioni, come la conclusione Pasalic, su cui è decisivo Onana, così come lo è Sportiello sul sinistro di Antony due volte, mentre Malinovskyi è impreciso.

Video Gol Highlights di Atalanta-Ajax 2-2, 2° Giornata Gruppo D Champions League

Il tabellino di Atalanta-Ajax 2-2, 2° Giornata Gruppo D Champions League

Atalanta-Ajax 2-2

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez (78′ Muriel); Ilicic (78′ Malinovskiy), Zapata. All. Gasperini.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui (56′ Klaiber), Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Tadic, Gravenberch; Antony (93′ Labyad), Traoré, Neres (69′ Promes). All. Ten Hag.

Arbitro: Damir Skomina (Slovenia)

Gol: 30′ rig. Tadic (Aj), 38′ Traoré (Aj), 54′ e 60′ Zapata (At)

Assist: Gomez, Pasalic

Ammoniti: Traoré, Klaassen, Ilicic, Mazraoui, Djimsiti, Malinovskiy

Note: recupero 1′ + 3′

©RIPRODUZIONE RISERVATA

