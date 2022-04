Video Gol Highlights Ascoli-Cittadella 0-0: sintesi 25-04-2022

Risultato Ascoli-Cittadella 0-0: poche emozioni e tanti falli per un risultato che è sembrato scontato fin dai primi minuti.

Mentra l’Ascoli si assesta al 7° posto con 59 punti, il Cittadella resta 9° con 49 ed è quasi ufficialmente fuori dalla zona playoff

Sintesi Ascoli-Cittadella 0-0

La partita è piuttosto noiosa e aggressiva con ben quattro cartellini gialli in quarantacinque minuti, ma priva di emozioni a parte un gol prima convalidato a Beretta al 27° e poi annullato dal VAR per offside attivo di Branca e un tiro incrociato di Baldini parato da Leali nel finale di tempo.

A parte un reclamo per un possibile tocco di mano in area di Del Fabro, l’Ascoli si vede ancor meno dell’avversario e, soprattutto, non si rende mai pericoloso. La prima frazione termina dopo due minuti di recupero.

I bianconeri disputano una ripresa molto più positiva e con i nuovi entrati Collocolo e Maistro creano le occasioni più nitide: il primo calcia alto al 53° dopo essere entrato in area al culmine di un’azione personale e il secondo testa i riflessi di Maniero all’81° con un potente calcio di punizione dal limite.

Il Cittadella si vede solo a metà ripresa, tra le chance create dai bianconeri, con un colpo di testa alto di poco di Baldini. Non accade altro di importante e lo 0-0 non cambia più nonostante i sei minuti di recupero concessi.

Tabellino Ascoli-Cittadella 0-0

Ascoli (4-3-2-1): Leali; Salvi (74′ Baschirotto), Quaranta, Botteghin, Falasco; Saric (82′ Ricci), Caligara, Eramo (46′ Collocolo); Paganini (46′ Maistro), Bidaoui (59′ Tsadjout); Dionisi. Allenatore: Sottil

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Del Fabro, Perticone, Donnarumma; Danzi (56′ Laribi), Branca, Mastrantonio (64′ Lores); Antonucci (55′ Vita); Beretta (83′ Tavernelli), Baldini. Allenatore: Gorini

Arbitro: Minelli

Ammoniti: Del Fabro, Donnarumma, Eramo, Branca, Lores e Tavernelli