Video Gol Highlights Ascoli-Cagliari 2-1: sintesi 24-10-2022

Risultato Ascoli-Cagliari 2-1: i marchigiani vincono un match che i sardi avrebbero meritato, comunque, di pareggiare. Decisivi gli episodi e un Guarna super nel finale.

Dionisi apre le marcature nel finale di primo tempo, Mendes raddoppia e Pavoletti riesce solo ad accorciare. L’Ascoli scavalca il Cagliari e va -1 dall’8° posto.

Sintesi Ascoli-Cagliari 2-1

La lunga fase di equilibro, protrattasi per mezz’ora con poche emozioni, si interrompe quando una sciocchezza difensiva permette a Lungoyi di presentarsi dinanzi a Radunovic, che lo tocca provocando il calcio di rigore.

Dal dischetto c’è Dionisi, che trasforma perfettamente e porta avanti i marchigiani. Poco dopo Nandez scivola mentre sta calciando da ottima posizione e la chance sfuma, mentre è nuovamente pericoloso Dionisi quando sfiora il palo con un missile da fuori area. Il primo tempo non ha altri eventi degni di nota dopo quest’azione.

Le occasioni sono più abbondanti nei secondi quarantacinque minuti: Nandez riprova a mettere paura alla difesa di casa, ma senza riuscire a tirare al momento clu, poi Falzerano calcia male da buona posizione e, infine, Falco costringe Guarna ad un difficile intervento dopo pregevole scarico di Pavoletti.

A metà ripresa Pavoletti manca la deviazione su cross di Luvumbo, ma non sbaglia il neo entrato Mendes all’81°: il portoghese scatta sul tocco di Collocolo e anticipa Altare e batte Radunovic.

Il Cagliari si getta in avanti per riaprire subito la contesa riuscendovi all’86° grazie ad un errore di Guarna, che non trattiene un cross e consente a Pavoletti di depositare la sfera in rete.

Il portiere ascolano si fa abbondantemente perdonare impedendo al Cagliari di pareggiare in almeno tre occasioni, prima respingendo un tiro di Capradossi e poi un colpo di testa di Altare. Infine, Guarna sventa anche il tuffo di testa di Rog in pieno recupero. La sfida termina subito dopo.

Migliori in campo Guarna (7), che si erge a salvatore della patria dopo un grave errore, e Pavoletti (6.5), l’ultimo a mollare. Male il solo Falco (5), vistosi a tratti.

Video Gol Highlights Ascoli-Cagliari 2-1

Tabellino Ascoli-Cagliari 2-1

Ascoli (3-5-2): Guarna – Simic (66′ Bellusci), Botteghin, Quaranta – Adjapong (46′ Falzerano), Collocolo, Eramo (72′ Giovane), Caligara, Falasco – Dionisi (56′ Mendes), Lungoyi (66′ Bidaoui). Allenatore: Bucchi

Cagliari (4-3-3): Radunovic – Di Pardo (66′ Lapadula), Capradossi, Altare, Carboni (75′ Barreca)- Nandez, Makoumbou, Deiola (75′ Rog)- Luvumbo, Pavoletti, Falco (66′ Falco). Allenatore: Liverani

Marcatori: 33′ rig. Dionisi, 81′ Mendes e 86′ Pavoletti

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Adjapong, Eramo, Simic e Falasco

Espulsi: 95′ Falasco