Video Gol Highlights Ascoli-Benevento 0-1: sintesi 13-05-2022

Risultato Ascoli-Benevento 0-1: i sanniti vincono una partita orrenda e volano in semifinale.

I bianconeri partono bene, ma poi spariscono dal campo e il Benevento ne approfitta concretizzando con Lapadula l’unica occasione creata.

Il Benevento affronterà il Pisa nelle semifinali del 17 e 21 maggio. L’andata si giocherà al “Ciro Vigorito” e il ritorno all'”Arena Garibaldi”.

Sintesi Ascoli-Benevento 0-1

La partenza è favorevole ai marchigiani, che collezionano ben tre occasioni in meno di dieci minuti: le prime due, pressoché identiche, sono due diagonali di Maistro e Dionisi diretti sul primo palo e respinti da Paleari e la terza è un colpo di testa di Botteghin che dà l’illusione del gol, ma tocca solo l’esterno della rete e va sul fondo.

Dopo una fase di gioco durissimo con vari infortuni subito rientrati, la partita diviene meno bella e i tiri dell’Ascoli si fanno via via meno precisi e pericolosi, mentre al 38° è il Benevento, alla prima sortita offensiva e al primo tiro, a passare in vantaggio: Masciangelo si invola sulla corsia sinistra e crossa al centro per il perfetto colpo di testa di Lapadula, che fredda Leali.

Malgrado i ben cinque minuti di recupero accordati da Manganiello, non accade null’altro nel finale di primo tempo, che va in archivio con un risultato sorprendente visto l’andamento del match.

Molto meno arrembante nella ripresa, l’Ascoli non trova mai il guizzo giusto per ripristinare l’equilibrio e il Benevento può limitarsi a difendere facendolo senza patemi.

Solo all’85° minuto i bianconeri sfiorano il pareggio: Paleari è ancora bravissimo su una conclusione di Dionisi. I minuti finali sono ancor meno interessanti e non hanno azioni di rilievo sebben vi siano ben sei minuti di recupero. L’espulsione di Dionisi al 97° per doppia ammonizione certifica la serataccia dei bianconeri, che escono subito dai playoff.

Bene Paleari (7), decisivo con tre parate importanti, e Maistro (6), che prova più spesso degli altri compagni a rendersi pericoloso. Male il solo Dionisi (4), espulso per una manata stupida dopo una partita più o meno sufficiente.

Video Gol Highlights Ascoli-Benevento 0-1

Tabellino Ascoli-Benevento 0-1

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Baschirotto (73′ Salvi), Botteghin, Bellusci, Falasco (82′ Eramo); Collocolo (62′ Collocolo), Caligara (82′ Ricci), Saric; Maistro (73′ Paganini); Dionisi, Tsadjout. Allenatore: Sottil

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia (82′ Vogliacco), Barba, Glik, Masciangelo; Ionita (57′ Elia), Calò, Acampora (90′ Petriccione); Improta (90′ Foulon), Lapadula, Tello. Allenatore: Caserta

Marcatori: 38′ Lapadula

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Bellusci, Calò, Acampora, Improta, Leali e Dionisi

Espulsi: 97′ Dionisi