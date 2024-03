Video Gol Highlights Arsenal-Porto 5-2 dcr: Sintesi 12-3-2024

Video Gol e Highlights Arsenal-Porto 5-2 dcr, Ritorno Ottavi di finale Champions League: segna Trossard, poi Raya para due rigori

L’Arsenal batte il Porto solo ai calci di rigore all’Emirates Stadium di Londra nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Riesce la rimonta agli inglesi, che avevano perso all’andata per 1-0 proprio all’ultimo secondo, grazie al proprio portiere, decisivo nella lotteria dei rigori.

Sintesi di Arsenal-Porto 5-2 dcr

Indisponibili Martinelli e Timber per Mikael Arteta, che schiera su White, Saliba, Gabriel e Kiwior in difesa davanti a Raya, in mediana giocano Jorginho e Rice, mentre Saka, Odegaard e Trossard agiranno sulla trequarti alle spalle di Havertz unica punta.

Non ci sono Marcano, Ribeiro e Zaidu per Sergio Conceiçao, che punta su Joao Mario, Pepe, Otavio e Wendell in difesa a protezione di Costa, in mediana Nico e Varela, sulla trequarti Galeno, Pepè e Conceiçao alle spalle di Evanilson unica punta.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine risultando compatti ed ordinati.

C’è una sola squadra in campo e sono i padroni di casa, che si rendono più volte pericolosi con Rice, Saka e Odegaard, ma rischiando sulle giocate di Galeno e Evanilson.

Dopo il giallo di Saliba, al 41′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Trossard, che trova il gol del vantaggio su assist di Odegaard, bravo a sfruttare l’errore degli avversari.

Non cambia il copione nel secondo tempo, caratterizzato dall’ottima fase difensiva degli ospiti, ma anche dalla quantità di gioco dei padroni di casa, che provano a completare la rimonta.

Dopo il tentativo di Rice, al 67′ minuto viene annullato il raddoppio di Odegaard dal VAR per un fallo di Havertz, mentre Raya è salvifico su Conceiçao prima del giallo a Pepe.

Entrano Gabriel Jesus, Taremi, Grujic e Jorge Sanchez al posto di Jorginho, Evanilson, Varela e Joao Mario, nel mezzo le clamorosi occasioni fallite dal brasiliano e da Saka.

Nei tempi supplementari entrano Eustaquio, Borges, Nketiah e Zinchenko al posto di Nico, Conceiçao, Trossard e Kiwior, mentre Gabriel Jesus e Taremi non trovano la giocata vincente e viene ammonito Havertz.

Ai calci di rigore:

Odegaard: gol

Pepè: gol

Havertz: gol

Wendell: para Raya

Saka: gol

Grujic: gol

Rice: gol

Galeno: para Raya

Highlights e Video Gol di Arsenal-Porto 5-2 dcr:

Tabellino di Arsenal-Porto 5-2 dcr

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior (106′ Zinchenko); Odegaard, Jorginho (83′ Gabriel Jesus), Rice; Saka, Havertz, Trossard (106′ Nketiah). All. Arteta

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mario (86′ Sanchez), Pepe, Otavio, Wendell; Varela (90′ Grujic), Nico Gonzalez (102 Eustaquio); Galeno, Pepê, Francisco Conceição (102 Gonçalo Borges); Evanilson (88′ Taremi). All. Sergio Conceição

Arbitro: Clement Turpin (Francia)

Gol: 41′ Trossard

Rigori: Odegaard (A, gol), Pepê (P, gol), Havertz (A, gol), Wendell (P, palo), Saka (A, gol), Grujic (P, gol), Rice (A, gol), Galeno (P, parato)

Ammoniti: Saliba, Pepe, Havertz

Espulsi: nessuno

