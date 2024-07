Video Gol Highlights Argentina-Colombia 1-0 dts: sintesi 15-07-2024

Il Risultato di Argentina-Colombia 1-0 dts, Finale Copa America 2024: Messi e soci bissano il trionfo di tre anni fa dopo una partita brutta e tesa, piena di falli, iniziata con più di un’ora di ritardo per via del tentativo di moltissimi tifosi, specialmente colombiani, di entrare senza biglietto. Le forze dell’ordine dispiegate erano insufficienti e la guerriglia in Miami Gardens si è protratta per parecchie ore. Non un granché nemmeno lo show dell’intervallo di Shakira, colombiana.

Lautaro Martinez sigla nei supplementari il gol che regala all’Argentina la Copa America numero sedici rendendola, dunque, la più titolata del Continente.

La Sintesi di Argentina-Colombia 1-0 dts

I colombiani partono subito forte colpendo al 7° il palo con una spaccata di Cordoba su sponda di Santiago Arias, mentre è bravo Emiliano Martinez su un potente tiro da fuori di Lerma al 33°.

Si vedono meno gli argentini, per i quali è sempre Messi colui che cerca di fare qualcosa, ma senza particolare fortuna quando, al 20°, un suo tiro sbatte su uno dei difensori. Dopo la mezz’ora, però, la leggenda del Barcellona si fa male in un contrasto e inizia la sua personale partita contro la sofferenza.

Nient’altro accade nel primo tempo e dopo un paio di minuti le squadre lasciano il campo per far posto allo spettacolo di Shakira, il primo show di metà partita nella storia della competizione.

Il secondo tempo è subito vivace: Santiago Arias sfiora il palo al 47° e un tiro di Di Maria viene respinto da Vargas poco più tardi.

Al 66° Messi cade ancora, stavolta da solo, e deve lasciare il posto a Nico Gonzales, ma è sempre Di Maria a tentare di far cadere il fortino dei Cafeteros ingaggiando una sfida con Vargas che quest’ultimo vince ai punti respingendone le conclusioni.

Al 72° un contrasto tra Cordoba e un difensore argentino sembra sanzionabile con un penalty a favore dei colombiani, ma il signor Claus, dopo il VAR, dice di no e si va avanti. Al minuto 88 Di Maria trova Nico Gonzales, ma la punta della Fiorentina calcia a lato da posizione ideale e il match resta inchiodato sullo 0-0. Si deve ricorrere ai tempi supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Dopo un primo quarto d’ora interlocutorio, il secondo è quello in cui si decide il match grazie a due subentrati: al 112° Lo Celso serve in area Lautaro Martinez e l’interista trafigge l’ottimo Vargas con un preciso destro incrociato. Per lui è il 5° gol nel torneo, di cui è capocannoniere solitario.

Tolto un altro rigore reclamato dalla Colombia e non assegnato dal VAR, il match si incanala verso la fine senza altre emozioni.

Il Tabellino di Argentina-Colombia 1-0 dts

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Montiel (72′ N. Molina), Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Di Maria (117′ Otamendi), De Paul, Enzo Fernandez (97′ Lo Celso), Mac Allister (97′ Paredes); Messi (66′ N. Gonzales), Alvarez (97′ La. Martinez). CT: Scaloni

Colombia (4-2-3-1): Vargas; S. Arias, Cuesta, D. Sanchez, Mojica; Rios (90′ Castano), Lerma (105′ Uribe); J. Arias (105′ Carrascal), J. Rodriguez (90′ Quintero), L. Diaz (105′ Borja); Cordoba (89″ Borré). CT: Lorenzo

Stadio: Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Arbitro: Raphael Claus (BRA)

Marcatori: 112′ La. Martinez

Ammoniti: Cordoba, Mac Allister, Borja e Lo Celso

