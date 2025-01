Video Gol e Highlights Verona-Udinese 0-0: sintesi 04-01-2025

Il Risultato di Verona-Udinese 0-0, 19° giornata Serie A: finisce a reti inviolate una bella partita tra veneti e friulani con varie occasioni per entrambe. Il pareggio va certamente bene a tutti, specie al Verona costretto in dieci per oltre venti minuti a causa dell’espulsione di Serdar.

L’Udinese chiude il girone d’andata con un buon 9° posto a 25 punti, mentre il Verona è 14° con 19.

La Sintesi di Verona-Udinese 0-0

In un primo tempo molto equilibrato e con pochi momenti degni di nota, il più pericoloso tra gli scaligeri è Serdar, che per due volte fa tremare i friulani con un tiro respinto da Sava al 4° e un altro diretto in porta e deviato in corner da Kristensen al 18°.

Anche gli ospiti creano almeno due pericoli dopo aver rischiato: al 25° Thauvin mette la freccia e, superato Dawidowicz e dribblato Montipò, si allarga troppo e calcia alto; al 40°, sempre per mano del francese, l’Udinese sfiora nuovamente il vantaggio su calcio di punizione, ma il portiere del Verona è bravissimo e vola a deviare.

La prima frazione non offre altro e si conclude opo un minuto di recupero.

Dopo un’imediata chance per il Verona, un tiro troppo centrale di Tengstedt al 47°, l’Udinese sfiora per due volte il vantaggio: al 50° Lovric prova a segnare con un ifficile tiro al volo sul quale Montipò è bravissimo e al 53°, dopo un rimpallo in area, Kamara calcia incredibilmente alle stelle da pochi metri.

A metà secondo tempo è ancora pericoloso il Verona con una punizione da venticinque metri di Suslov che Sava è bravo a respingere, mentre Montipò e ancora attento su una zuccata di Lucca poco dopo.

La partita conosce un’improvvisa svolta al 71° a causa della seconda ammonizione di Sardar, sanzionato per un fallo a centrocampo e costretto ad uscire anzitempo; la compattezza scaligera, tuttavia, non verrà messa a dura prova dai friulani se non al minuto 86 in cui Montipò è nuovamente superlativo grazie alla deviazione sulla traversa di un potente tiro da fuori di Atta.

Non accade altro e il match, dopo vinque minuti di recupero, si conclue a reti inviolate.

Il Tabellino di Verona-Udinese 0-0

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric (82′ Daniliuc); Suslov (82′ Magnani), Tengstedt (74′ Belahyane); Sarr (57′ Dani Mosquera). Allenatore: Zanetti

Udinese (3-5-2): Sava; Solet, Bijol, Kristensen; Ehizibue (79′ Modesto), Lovric (68′ Atta), Karlstrom (79′ Sanchez), Payero (68′ Ekkelenkamp), Kamara; Thauvin, Lucca (85′ Iker Bravo). Allenatore: Runjaic

Arbitro: Dionisi

Ammoniti: Serdar, Lucca, Karlstrom e Tchatchoua

Espulsi: 71′ Serdar

