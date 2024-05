Video Gol e Highlights Venezia-Palermo 2-1: sintesi 24-05-2024

Il Risultato di Venezia-Palermo 2-1: forti della vittoria dell’andata, i veneti vincono anche il ritorno e nuovamente di misura e volano in finale. Domani sapremo se contro la Cremonese o il Catanzaro.

Tessmann e Candela spengono le illusioni palermitane già nel primo tempo e l’autogol finale di Svoboda è solo per onor di firma.

La Sintesi di Venezia-Palermo 2-1

Già difficile a causa della sconfitta per 0-1 subita in casa all’andata, il discorso qualificazione si complica ulteriormente per i siciliani già al 4° minuto a causa della prodezza di Tessmann, che controlla un pallone servito da Pierini e sorprende Pigliacelli con un destro dalla trequarti che spolvera le ragnatele dall’incrocio.

Dopo una chance per Pohjanpalo, che al 13° tira di prima su cross di Lella sfiorando la traversa, inizia a far qualcosa anche il Palermo e al 17° Brunori manca di poco il bersaglio con un bel tiro a giro.

Al 26° Joronen è bravissimo a negare la rete a Segre, che stacca su corner di Ranocchia e mira all’incrocio e alla mezz’ora è altrettanto pronto anche Pigliacelli sulla zuccata da posizione confortevole di Busio.

Dopo una fase priva di momenti interessanti, si giunge ai minuti conclusivi del tempo e al raddoppio veneziano: a mettere fine ai sogni palermitani è Candela, che al 43° deposita la sfera nella porta sguarnita completando una bella azione iniziata dall’imbucata di Lella a favore di Zampano che fornisce all’esterno l’assist. La prima frazione termina dopo un paio di minuti extra.

Nella ripresa accade pochissimo, giusto un’opportunità per il Palermo ossia un gran tiro diretto all’incrocio del nuovo entrato Di Francesco sul quale Joronen è nuovamente bravissimo e, con un volo d’angelo, al minuto 58 impedisce agli ospiti di siglare almeno il gol della bandiera.

I veneti si difendono con tranquillità e gli spazi per i siciliani sono minimi, ma un episodio rocambolesco permette a questi ultimi di segnare il gol che non riapre certamente i giochi, ma diluisce l’amarezza: l’altro neo entrato Traoré, al minuto 86, rientra sul sinistro e calcia non proprio bene, ma la sfera colpisce Svoboda e finisce in rete per la più sfortunata delle autoreti.

Null’altro da aggiungere: dopo quattro minuti di recupero, la partita finisce.

Highlights e Video Gol di Venezia-Palermo 2-1

Il Tabellino di Venezia-Palermo 2-1

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko (68′ Altare); Candela, Tessmann, Lella (61′ Ellertsson), Busio (80′ Jajalo), Zampano; Pierini (62′ Gytkjaer), Pohjanpalo (68′ Olivieri). Allenatore: Vanoli

Palermo (3-4-2-1): Pigliacelli; Graves (46′ Aurelio), Lucioni, Marconi (46′ Nedelcearu); Diakité, Segre, Ranocchia, Di Mariano; Insigne (56′ Di Francesco), Soleri (76′ Traoré); Brunori (62′ Mancuso). Allenatore: Mignani

Marcatori: 4′ Tessmann, 43′ Candela e 86′ aut. Svoboda

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Graves, Joronen, Tessmann, Zampano e Di Francesco

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.