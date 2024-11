Video Gol e Highlights Stoccarda-Atalanta 0-2: sintesi 06-11-2024

Il Risultato di Stoccarda-Atalanta 0-2, 4° giornata Champions League: senza far stropicciare gli occhi come in altre occasioni, i comunque ben messi in campo bergamaschi vincono in Germania e continuano a correre verso gli ottavi di finale mantenendosi anche imbattuti.

Lookman sblocca il risultato e Zaniolo chiude i conti.

L’Atalanta va a 8 punti ed è sempre a -1 dall’8° posto, mentre lo Stoccarda resta a 4.

La Sintesi di Stoccarda-Atalanta 0-2

Buon ritmo, ma poche emozioni nel primo tempo dell'”MHPArena“, con i tedeschi subito pericolosi dopo dieci minuti grazie a una torsione di Undav alta di poco e i bergamaschi insidiosi con un paio di conclusioni potenti, ma che non inquadrano il bersaglio.

Costretta a rinunciare quasi subito all’infortunato Kolasinac, rimpiazzato da Kossonou dopo undici minuti, l’Atalanta non macina gioco e avversario come fatto nelle ultime uscite, ma rimane sulle sue senza creare né subire pericoli. La prima frazione va in archivio dopo un minuto di recupero.

Con in campo De Ketelaere al posto di Pasalic, i bergamaschi ripartono con l’acceleratore premuto e passano in vantaggio al 51°: proprio il belga è protagonista con la corsa sulla fascia destra e il preciso cross rasoterra che mette il solito Lookman in condizione di battere Nubel di potenza.

La partita, contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere, non prosegue su questa falsariga, bensì torna a vivere di tatticismi ed estemporaneità e, se questo pare strano per una suadra abituata a cercare insistemente il gol quale quella nerazzurra, pare stranissimo per lo Stoccarda che la rete deve cercarla per evitare una caduta interna che renderebbe vana la grande vittoria di Torino.

Nessuno dei cambi ordinati da Hoeness sortisce gli effetti sperati, mentre uno di quelli decisi da Gasperini chiude l’incontro al minuto 88: Zaniolo, entrato da meno di venti minuti, sfrutta un errore di Rouault e dal limite dell’area conclude di precisione trovando il primo gol in nerazzurro.

Highlights e Video Gol di Stoccarda-Atalanta 0-2

Il Tabellino di Stoccarda-Atalanta 0-2

Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chase (81′ Stenzel), Rouault, Mittelstadt; Karazor (74′ Rieder), Stiller; Millot, Undav (56′ Demirovic), Fuhrich (74′ Chabot); Touré (80′ Malanga). Allenatore: Hoeness

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (13′ Kossounou); Bellanova (85′ Ruggeri), De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (46′ De Ketelaere); Retegui (69′ Zaniolo), Lookman (85′ Brescianini). Allenatore: Gasperini

Marcatori: 51′ Lookman e 88′ Zaniolo

Arbitro: Obrenovic (SLO)

Ammoniti: Chase, Hien, Ederson, Demirovic e Bellanova

