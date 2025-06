Pronostico PSG – Inter Miami e Probabili Formazioni

PSG e Inter Miami si sfidano Domenica 29 giugno alle ore 18:00 al “Mercedes-Benz Stadium” di Atlanta in un match che vale l’accesso ai questi di Finale del Mondiale per Club.

In palio c’è l’accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club: il Paris Saint-Germain di Luis Enrique affronta la sorpresa Inter Miami di Lionel Messi negli ottavi di finale, in una sfida attesa per domenica.

A fare da protagonista sarà Lionel Messi, in una sorta di reunion in stile Barcellona ad Atlanta, dove la sua squadra cercherà l’impresa contro il PSG di Luis Enrique, attuale campione d’Europa.

Come arrivano Inter Miami e PSG alla sfida:

Dopo passo falso contro il Bofatofo il PSG è tornato subito alla vittoria martedì conquistando l’accesso agli ottavi con un comodo 2-0 sul Seattle Sounders.

Il successo dell’Atletico Madrid contro il Botafogo (la squadra che aveva battuto il PSG alla seconda giornata) ha permesso ai parigini di chiudere in testa il Gruppo B con 6 punti. Nonostante la sconfitta contro i campioni del Brasile, la squadra di Luis Enrique aveva esordito con un roboante 4-0 sull’Atletico Madrid, dimostrando subito la propria forza.

Senza nemmeno spingere al massimo, il PSG ha dominato il gioco come da tradizione, con una media di 73% di possesso palla nelle tre gare del girone e sei gol segnati da sei marcatori diversi. In tutto, 10 giocatori hanno già messo a referto almeno un tiro in porta.

In difesa, invece, i francesi hanno subito una sola rete nelle ultime cinque partite, quella di Igor Jesus contro il Botafogo, in una striscia che è cominciata con il 3-0 in finale di Coppa di Francia.

Reduci da uno storico triplete (Ligue 1, Champions League e Coppa nazionale), i parigini vogliono aggiungere un altro trofeo alla propria collezione conquistando il nuovo Mondiale per Club.

Un’altra vittoria domenica li porterebbe ai quarti di finale contro la vincente tra Bayern Monaco e Flamengo, e in questa affascinante sfida di Atlanta non ci sarà spazio per i sentimentalismi: l’obiettivo è vincere.

Otto anni fa, il Paris Saint-Germain subì una delle peggiori sconfitte europee della sua storia al Camp Nou, travolto da un Barcellona stellare guidato da Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets e Javier Mascherano. Questo fine settimana, proprio Mascherano guiderà da allenatore dell’Inter Miami i suoi ex compagni blaugrana in una sfida affascinante.

Curiosamente, sulla panchina del PSG siede oggi Luis Enrique, lo stesso tecnico che nel 2015 vinse il Mondiale per Club con quel Barça spettacolare. Ora si ritroverà faccia a faccia con Messi, 38 anni e ancora decisivo con la maglia dell’Inter Miami.

Quando il fuoriclasse argentino lasciò la Francia per approdare in MLS, in pochi avrebbero immaginato che PSG e Inter Miami si sarebbero affrontate in una gara ufficiale, ma l’ampliamento del format del Mondiale per Club FIFA ha incrociato i destini delle due squadre agli ottavi di finale.

Il club della Florida si è qualificato da secondo nel Gruppo A, grazie anche a un superbo Oscar Ustari, protagonista nel pareggio a reti bianche contro l’Al Ahly. Poi è arrivato il solito capolavoro su punizione di Messi, che ha firmato la rimonta sul Porto. Infine, il pareggio per 2-2 contro il Palmeiras (con gol di Luis Suarez) ha sancito la qualificazione ma anche un accoppiamento difficilissimo al turno successivo.

L’Inter Miami è imbattuta da sei partite, ha segnato almeno due reti in cinque di queste ed è l’unica squadra statunitense ancora in corsa in questa edizione del torneo. Tuttavia, le speranze di proseguire il cammino contro un PSG in piena forma restano ridotte al minimo.

Probabili Formazioni di Inter Miami – PSG:

Nel PSG per Luis Enrique c’è ancora il dubbio Dembélé, Lionel Messi guida l’Inter Miami nel grande incrocio mondiale.

Il Paris Saint-Germain affronta l’ottavo di finale del Mondiale per Club FIFA senza il suo uomo di punta Ousmane Dembélé, che ha appena ripreso ad allenarsi dopo un infortunio muscolare. Il fantasista francese, tra i favoriti al Pallone d’Oro 2025, potrebbe al massimo partire dalla panchina.

Al suo posto, contro i Seattle Sounders ha giocato la giovane promessa Senny Mayulu, ma Gonçalo Ramos e Bradley Barcola scalpitano per un posto nel tridente con Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo è stato determinante: ha partecipato attivamente alla metà dei gol del PSG nel torneo.

A centrocampo continua a brillare Vitinha, regista portoghese che ha guidato il torneo per numero di passaggi completati nella fase a gironi, con oltre 100 passaggi a segno in ogni match. La squadra di Luis Enrique domina il possesso palla e arriva a questo scontro ad eliminazione diretta da favorita.

Dall’altra parte, l’Inter Miami punta tutto su Lionel Messi, già decisivo con sette partecipazioni attive al gol in sole nove presenze contro la sua ex squadra. In attacco, al fianco del campione argentino ci sarà il suo eterno compagno Luis Suarez, con Sergio Busquets a comandare il centrocampo.

Sulla fascia sinistra potrebbe essere confermato Noah Allen, lasciando in panchina il rientrante Jordi Alba. In porta, l’esperto Oscar Ustari sarà titolare, vista l’assenza per infortunio di Drake Callender, out insieme a Gonzalo Luján e Yannick Bright.

PSG (4-3-3):

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Ramos, Doue

Inter Miami (4-4-2):

Ustari; Weigandt, Avilés, Falcón, Allen; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suárez

Pronostico PSG – Inter Miami:

Il nostro pronostico di PSG Inter Miami 1 e Over 2.5.

Il Paris Saint-Germain è pronto ad alzare il ritmo ora che iniziano le sfide a eliminazione diretta, e dovrebbe superare senza troppi problemi un’Inter Miami talentuosa ma con molti elementi esperti e meno brillanti dal punto di vista fisico.

I rosa-nero americani hanno infatti mantenuto la porta inviolata una sola volta nelle ultime 13 partite, mentre la squadra di Luis Enrique ha già superato i 100 gol segnati nel 2025.

Nonostante la presenza di Messi, Suárez e Busquets, le speranze dei padroni di casa saranno probabilmente infrante dalla solidità e dall’intensità dei campioni d’Europa, che puntano dritti al trofeo.