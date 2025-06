Flamengo – Bayern Monaco Pronostico e Probabili Formazioni

Flamengo e Bayern Monaco si sfidano Domenica 29 giugno alle ore 22:00 all’Hard Rock Stadium di Miami in un match che vale l’accesso ai questi di Finale del Mondiale per Club.

Flamengo e Bayern Monaco si sfidano agli ottavi del Mondiale per Club: big match a sorpresa in Florida

Nel secondo dei tre ottavi di finale in programma domenica al Mondiale per Club in Florida, andrà in scena una sfida affascinante tra i brasiliani del Flamengo ed il Bayern Monaco, due potenze continentali che si ritrovano di fronte in una fase ad eliminazione diretta che in molti si aspettavano ma con i ruoli invertiti.

Se da un lato era previsto che entrambe accedessero agli ottavi, in pochi avrebbero scommesso su un Flamengo primo nel proprio girone e un Bayern secondo. Eppure, è proprio questo il contesto in cui si incontrano i campioni del Brasile e i campioni della Bundesliga, pronti a darsi battaglia per un posto tra le migliori otto squadre del torneo.

Come arrivano Flamengo e Bayern Monaco:

Alla fine dei conti, passare il turno è ciò che conta davvero, ma il secondo posto nel Gruppo C ha complicato il cammino del Bayern Monaco, ora finito nella parte più difficile del tabellone del Mondiale per Club.

La squadra di Vincent Kompany ha evitato il Chelsea agli ottavi, ma molti sostengono che l’attuale Flamengo sia un avversario ancor più insidioso. E anche in caso di vittoria, ai quarti potrebbe esserci ad attenderli il Paris Saint-Germain, una delle favorite assolute alla vittoria finale.

Uno scenario del genere si poteva evitare facilmente: sarebbe bastato un pareggio contro il Benfica nell’ultima giornata del girone. Invece, la sconfitta per 1-0 contro i portoghesi ha relegato il Bayern al secondo posto, nonostante le vittorie contro Auckland City e Boca Juniors nei primi due match.

Kompany ha deciso di non rischiare i titolari nel caldo torrido americano, ruotando quasi completamente la formazione titolare contro il Benfica. Ma quella sconfitta è stata la prima dal ko contro l’Inter nell’andata dei quarti di Champions League ad aprile, e potrebbe costare caro ai bavaresi.

Intanto, il Flamengo si presenta agli ottavi con un carico di fiducia tra i più alti del torneo, forte di un primo posto nel girone conquistato con sette punti e prestazioni convincenti.

Gli uomini di Filipe Luis avevano già blindato il primo posto nel girone dopo le vittorie su Esperance Tunis e Chelsea, e hanno poi strappato un pareggio contro LAFC schierando una formazione ampiamente rimaneggiata.

Questo risultato ha prolungato l’imbattibilità del Flamengo a 11 partite, otto delle quali vinte, e nonostante avrebbero forse preferito affrontare Benfica o Boca Juniors agli ottavi, i brasiliani restano fiduciosi, specialmente dopo il convincente 3-1 inflitto al Chelsea.

Pur non offrendo il calcio più spettacolare del torneo, la squadra di Filipe Luis si dimostra estremamente efficace. L’ex difensore ha trasmesso la propria mentalità, rendendo la squadra solida e compatta: appena due gol subiti e una sola conclusione concessa con un xG superiore a 0.2 in tutta la fase a gironi.

Il Flamengo è stato anche uno dei club più sostenuti di questo Mondiale per Club, con ben 54.000 spettatori presenti nella sfida vinta contro il Chelsea. Anche al Hard Rock Stadium si prevede una cornice infuocata, con i tifosi brasiliani pronti a spingere la squadra verso un’altra possibile impresa.

Flamengo – Bayern Monaco: le probabili formazioni

Il Flamengo arriva all’appuntamento con il Bayern Monaco con l’intera rosa quasi al completo. L’unico assente è Nicolas De la Cruz, mentre molti titolari torneranno in campo dopo il turnover adottato da Filipe Luis contro LAFC.

A centrocampo, pronti a rientrare Gerson, Erick Pulgar e Jorginho, mentre in difesa si rivedranno Ayrton Lucas e Leo Pereira. Dal primo minuto anche Gonzalo Plata, esterno offensivo dalle grandi qualità.

Tutti gli occhi saranno puntati su Giorgian De Arrascaeta, attuale capocannoniere del Brasileirão con nove gol in nove partite. Il fantasista uruguaiano ha già lasciato il segno in questa edizione del Mondiale per Club e si presenta carico dopo la rete decisiva in nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali.

Anche il Bayern Monaco si prepara a effettuare numerosi cambi, dopo il massiccio turnover contro il Benfica. Pronti a tornare nell’undici iniziale Harry Kane, Michael Olise e Kingsley Coman a comporre il tridente offensivo, con Jonathan Tah che rileverà una maglia in difesa.

Grande attesa anche per la prima da titolare di Jamal Musiala, pronto a illuminare la trequarti.

Restano fuori per infortunio i difensori Kim Min-jae, Alphonso Davies e Hiroki Ito, mentre Eric Dier non è stato inserito nella lista per il torneo.

Flamengo: Rossi; Wesley Franca, Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Gerson; De Arrascaeta, Plata, Luiz Araujo

Bayern Monaco: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro; Goretzka, Kimmich; Olise, Musiala, Coman; Kane

Pronostico Flamengo – Bayern Monaco:

Il nostro pronostico di Flamengo Bayern Monaco è 1 e Under 2.5.

Il Flamengo ha perfezionato l’arte del possesso ragionato e delle ripartenze calibrate, come dimostrato nella fase a gironi contro il Chelsea, travolto dalla pazienza tattica degli uomini di Filipe Luís.

Il Bayern, al contrario, ha mostrato fragilità difensive in più di un’occasione, e potrebbe soffrire proprio questo tipo di approccio.

I bavaresi hanno certamente la qualità per passare il turno, ma il Flamengo arriva più fresco, con una stagione iniziata da meno tempo e con meno chilometri nelle gambe. Non sarebbe affatto sorprendente se questa diventasse la sorpresa più clamorosa del turno.