Napoli, rivoluzione in attacco: Nunez si allontana da Liverpool, Chiesa l’alternativa

Napoli, Darwin Núñez ha detto sì: accordo trovato, Chiesa resta tra le alternative a Lang e Ndoye

Il Napoli ha trovato l’intesa con Darwin Núñez, attaccante del Liverpool, che si prepara a lasciare i Reds nella finestra estiva di mercato. Secondo fonti vicine alla trattativa, il centravanti uruguaiano ha già dato il proprio assenso al trasferimento in azzurro, confermando la sua disponibilità ad abbracciare il progetto tecnico di Antonio Conte.

Give me that shield! 😂♥️ pic.twitter.com/PSwjxaEQQD — Darwin Núñez (@Darwinn99) July 30, 2022

Il club partenopeo considera Núñez l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco, in vista di una rivoluzione offensiva che potrebbe coinvolgere più pedine. L’ex Benfica, classe 1999, è pronto a rilanciarsi in Serie A dopo due stagioni di alti e bassi ad Anfield, e il Napoli si è mosso con decisione per anticipare la concorrenza europea.

Nel frattempo, resta aperta anche la pista che porta a Federico Chiesa, proposto come alternativa a Noa Lang e Dan Ndoye, due profili seguiti dalla dirigenza per completare l’attacco con esterni di qualità e duttilità. Chiesa, in uscita dalla Juventus, potrebbe rappresentare un’occasione importante in caso di mancato affondo su altri obiettivi.

Con Núñez sempre più vicino, il Napoli si muove su più fronti per costruire un reparto offensivo competitivo e adatto alle esigenze tattiche di Conte. Le prossime settimane saranno decisive per chiudere i colpi e consegnare all’allenatore una squadra pronta a tornare protagonista in Italia e in Europa.

Con il club olandese i negoziati sono alle battute finali e la chiusura dell’operazione potrebbe arrivare a breve, mentre con il Bologna il dialogo per Ndoye è ancora in corso, ma l’intesa è considerata possibile grazie alla volontà del giocatore.

Federico Chiesa resta un’opzione di alto profilo, valutata come alternativa se dovessero sorgere intoppi nelle trattative con Lang o Ndoye. L’esterno bianconero è monitorato con attenzione e potrebbe tornare d’attualità in caso di evoluzioni sfavorevoli su altri tavoli.

Sul fronte difensivo, il primo nome sul taccuino resta Sam Beukema, colonna del Bologna e già allenato da Thiago Motta. Il centrale olandese rappresenta la priorità per rafforzare il reparto arretrato, e Napoli sta lavorando per anticipare le mosse della concorrenza.

Il mercato dei partenopei entra così nella fase decisiva: attacco e difesa saranno profondamente rinnovati, con profili già pronti e compatibili con il progetto tattico di Antonio Conte.

Il Napoli accelera su più fronti di mercato, con il reparto offensivo al centro delle manovre. Dopo l’intesa con Darwin Núñez, i dirigenti azzurri stanno definendo anche gli innesti sugli esterni d’attacco: sono stati raggiunti accordi personali con Noa Lang del PSV e Dan Ndoye del Bologna.