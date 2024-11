Video Gol e Highlights Slovan Bratislava-Milan 2-3: sintesi 26-11-2024

Il Risultato di Slovan-Bratislava-Milan 2-3, 5° giornata Champions League: dopo un primo tempo pieno di errori difensivi, i rossoneri disputano un’ottima ripresa e ottengono, agevolmente se vogliamo, tre punti d’oro con i quali proseguono il buon momento europeo (terza vittoria di fila) e possono guardare ancor più serenamente al futuro in questa competizione. Per il futuro, però, urgono lavori per una fase difensiva troppo umorale.

Barseghyan riprende Pulisic, poi vanno a segno Leao e Abraham e, infine, Marcelli fissa il 2-3 finale.

Il Milan va a 9 punti ed è 10° in classifica, mentre lo Slovan Bratislava resta ultimo a zero. Prossimo appuntamento l’11 dicembre a San Siro contro la Stella Rossa.

La Sintesi di Slovan Bratislava-Milan 2-3

Dopo un quarto d’ora di studio, lo Slovan Bratislava sfiora il gol con un’azione che sorprende i rossoneri, in tale frangente disposti male dietro, e culmina con il dribbling di Strelec su Maignan e il tiro a porta vuota allontanato sulla linea da Pavlovic.

Superata la paura, il Milan sfiora a sua volta il vantaggio con un tiro di Pulisic da buona posizione che viene respinto da Takac e lo trova al 21° con l’americano stesso: servito da Abraham, protagonista di un tunnel a centrocampo, Pulisic entra in area e trova la rete con un preciso diagonale.

Passano solo tre minuti e i rossoneri, nuovamente mal posizionati dietro, vengono trafitti dagli slovacchi e, in particolare, da Barseghyan: l’armeno sfrutta un corner battuto malissimo dagli avversari e s’invola verso Maignan in totale tranquillità andando infine a segno con un bel tocco sotto.

Nei minuti successivi a uno Slovan Bratislava pratico e attento, nonché insidioso quando può andare in contropiede, si contrappone un Milan che vorrebbe rendersi pericoloso salvo mancare di precisione al momento del dunque. Il primo tempo termina dopo un solo minuto di recupero.

Molto più attento in difesa che nel primo tempo, il Milan, con Leao al posto dell’invisibile Okafor, conduce la partita e tramite le accelerazioni del portoghese prova a rendersi pericoloso il più possibile riuscendo a tornare in vantaggio al minuto 68 proprio grazie a Leao, che entra in area e batte Takac con un bellissimo tocco sotto sfruttando appieno l’altrettanto magnifico filtrante da centrocampo di Fofana.

Tre minuti dopo, arriva anche il terzo gol: l’ex spezzino Strelec sbaglia la misura del retropassaggio e serve in area Abraham, che si gira e spedisce il pallone nella porta vuota con un agevole tiro di destro.

Il Milan non cerca altri gol e si limita a contenere l’avversario, tuttavia ricomincia a sbagliare in impostazione e all’88° subisce il 2-3 dal nuovo entrato Marcelli, che scaglia un missile da fuori area dopo un rapido contropiede sviluppatosi, però, con interventi fallosi degli slovacchi ai danni degli avversari e non segnalati.

La partita, così come si è riaperta, si chiude poco dopo grazie all’espulsione di Tolic, entrato da poco e destinatario di due cartellini gialli in meno di un minuto per un fallo su Musah e conseguenti, eccessive, proteste. Siamo al 90° e i quattro minuti di recupero concessi filano lisci fino al triplice fischio.

Il Tabellino di Slovan Bratislava-Milan 2-3

Slovan Bratislava (3-4-3): Takac; Bajric, Kashia, Voet (76′ Marcelli); Blackman, Kucka (76′ Tolic), Savvidis (90′ Mak), Medvedev; Barseghyan, Strelec, Metsoko (66′ Ihnatenko). Allenatore: Weiss

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (74′ Emerson Royal), Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana (75′ Musah), Reijnders; Chukwueze, Pulisic (75′ Loftus-Cheek), Okafor (46′ Leao); Abraham (84′ Camarda). Allenatore: Fonseca

Marcatori: 21′ Pulisic, 24′ Barseghyan, 68′ Leao, 71′ Abraham e 88′ Marcelli

Arbitro: Sanchez

Ammoniti: Chukwueze, Calabria, Tomori e Tolic

Espulsi: 90′ Tolic

