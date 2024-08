Video Gol e Highlights Puskas Akademia-Fiorentina 5-6 dcr (1-1 dts): sintesi 29-08-2024

Il Risultato di Puskas Akademia-Fiorentina 3-3 dcr (1-1 dts): in vantaggio al quarto d’ora della ripresa dopo un primo tempo discutibile, i viola non chiudono i conti e vengono beffati in pieno recupero costringendosi a un’ulteriore mezz’ora di sofferenze, tra l’altro in 10 per l’espulsione di Ranieri e successivamente in 9 per quella di Comuzzo, e anche all’infernale appendice dei tiri di rigore che li incorona vincitori con cinque trasformazioni a quattro.

Nagy su rigore risponde a Kean e ai rigori è praticamente decisiva la parata di De Gea ai danni di Szolnoki. A portare la Fiorentina ai gironi di Conference League è anche Biraghi, che trasforma il tiro decisivo. Domani il sorteggio.

La Sintesi di Puskas Akademia-Fiorentina 5-6 dcr (1-1 dts)

Il primo tempo è al piccolo trotto da ambo i lati e la scarsa intensità permette di notare meglio i buchi che la Fiorentina lascia agli avversari, fortunatamente meno spietati rispetto al match dell’andata. Da notare, in particolare, il miracolo di De Gea al minuto 40, un intervento prodigioso che toglie dalla porta un pallone che, calciato da distanza irrisoria, sembrava destinato a far esplodere il piccolo impianto di Felcsut.

I viola, pericolosi solo su un tiro-cross di Kean su cui né Sottil né Ikoné arrivano in tempo per la deviazione vincente, fa poco o nulla e concede troppo all’avversario, che non brilla tuttavia per precisione e manca l’occasione di segnare quando un errore di Nissila vanifica un perfetto inserimento di un compagno che sarebbe stato solo al cospetto del portiere ospite.

Il primo tempo non ha molto altro da dire, mentre la ripresa è ben più vivace e inizia con ben due occasioni per gli ungheresi, che al 46° sfiorano il palo con una zuccata di Golla, già a rete a Firenze, e poco dopo sbattono anche sulla traversa con Plsek, il cui colpo di testa è deviato sul legno superiore dall’ennesimo miracolo di De Gea.

Nel peggior momento possibile, tuttavia, una giocata estemporanea pare risolvere i guai dei viola: Kean riesce a liberarsi di un avversario con il fisico per poi battere l’inoperoso Pecsi con una sassata dal limite: al 59° la Fiorentina è, a dire il vero con poco merito, avanti.

Nella mezz’ora successiva aaccade pochissimo, se non nulla. La Puskas Akademia si sbilancia senza più trovare i varchi di cui sopra, ma la Fiorentina non fa nulla per approfittarne e raddoppiare.

E così giunge improvviso l’episodio che cambia il copione: al 94° il già sanzionato Ranieri abbatte in area Colley e il signor Nobre commina rigore agli ungheresi e secondo giallo al difensore: dal dischetto Nagy è impeccabile e si va ai supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI

La partita si complica ancor di più per gli ospiti per via del doppio giallo mostrato a Comuzzo, entrato a inizio ripresa, e per l’ancor più grande fiducia dei padroni di casa, ai quali De Gea deve nuovamente opporsi sventando le conclusioni di Favorov e Nagy, mentre Colley colpisce di testa malamente da buona posizione.

L’unica cosa che la Fiorentina riesce a fare nei primi quindici minuti extra porta la firma di Biraghi, che al 105° sfiora la traversa con una punizione assai pericolosa. Ancora meno accade nel secondo quarto d’ora e i tiri di rigore sono ineluttabili.

TIRI DI RIGORE

Bastano dieci rigori per avere la vincitrice: a promuovere i viola, che trasformano tutti i propri tiri, è l’unico errore ungherese di Szolnoki, fermato da un grande De Gea.

Highlights e Video Gol e di Puskas Akademia-Fiorentina 5-6 dcr (1-1 dts)

Il Tabellino di Puskas Akademia-Fiorentina 5-6 dcr (1-1 dts)

Puskas Akademia (4-3-3): Pecsi; Maiceiras, Golla, Stronati, Nagy; Nissila, Favorov, Plsek (79′ Szolnoki); Soisalo (88′ Vekony), Puljic (67′ Colley), Levi (67′ Komaroni). Allenatore: Hornyak

Fiorentina (3-4-3): De Gea; Martinez Quarta (71′ Parisi), Pongracic (54′ Comuzzo), Ranieri; Dodo (83′ Kayode), Amrabat, Richardson, Biraghi; Ikoné (54′ Colpani), Kean (91′ pts Mandragora), Sottil (54′ Kouame). Allenatore: Palladino

Marcatori: 59′ Kean e 97′ rig. Nagy

Arbitro: Antonio Nobre (POR)

Ammoniti: Pongracic, Kean, Plsek, Comuzzo, Colley, Parisi, Komaroni, Favorov, Maceiras e Dodo

Espulsi: 94′ Ranieri e 97′ Comuzzo

