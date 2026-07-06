Rivoluzione Juventus: l’incredibile valzer di mercato per la porta bianconera tra sogni impossibili e il paradosso Di Gregorio

Juventus - Stadiosport.it

Il calciomercato della Juventus sta vivendo uno dei momenti più frenetici e imprevedibili degli ultimi anni, accendendo i riflettori su una vera e propria rivoluzione silenziosa. Al centro della tempesta c’è il ruolo più delicato di tutti: il portiere. La dirigenza bianconera ha infatti deciso di ridisegnare completamente le gerarchie tra i pali, avviando una ricerca che ha già portato sul tavolo della Continassa una lista monstre con ben nove candidati. Eppure, dietro questo infinito gioco di incastri, si nasconde un paradosso clamoroso che rischia di bloccare i piani di sbarco: la concreta possibilità che, alla fine, a difendere la porta della vecchia signora rimanga ancora Michele Di Gregorio.

L’ex estremo difensore del Monza, arrivato a Torino con grandi aspettative, si trova oggi in una posizione quantomai scomoda. Nonostante una stagione complessa per tutta la squadra, Di Gregorio non ha convinto pienamente la dirigenza, finendo anzitempo nella lista dei sacrificabili insieme al suo vice Mattia Perin. La decisione del club di voltare pagina in modo così netto ha innescato un vero e proprio terremoto mediatico, culminato nello sfogo pubblico del procuratore del portiere, Carlo Alberto Belloni. L’agente ha espresso apertamente il proprio malcontento nei confronti della gestione di Comolli, chiedendo maggiore rispetto per il proprio assistito e confermando che il giocatore è formalmente sul mercato. Al momento, l’unica offerta concreta è stata un sondaggio approfondito da parte del Besiktas, prontamente rispedito al mittente. Senza un acquirente pronto a garantire una cifra importante, la Juve si ritrova bloccata, col rischio di dover iniziare il ritiro con un separato in casa.

L’assalto da quaranta milioni a Svilar e i profili della Serie A

Il nome che ha fatto saltare il banco nelle ultime ore è quello di Mile Svilar. La Juventus ha tentato un vero e proprio blitz di mercato, stringendo i contatti direttamente con la Roma e mettendo sul piatto un’offerta shock da circa 40 milioni di euro. Una cifra astronomica per un portiere in Italia, pensata per convincere i giallorossi a privarsi di una delle loro colonne portanti, reduce da una stagione straordinaria con ben 18 clean sheet complessivi. La risposta della sponda capitolina è stata un muro rigidissimo, ma la mossa dimostra quanto la Juventus sia disposta a investire pur di assicurarsi un profilo di respiro internazionale e moderno nel gioco con i piedi.

Se la pista che porta a Roma dovesse chiudersi definitivamente, gli occhi degli scout bianconeri rimarrebbero comunque puntati sul campionato italiano. Il preferito per distacco della dirigenza è Marco Carnesecchi, protagonista dell’ennesima stagione esaltante con la maglia dell’Atalanta. La valutazione della Dea è altissima, ma i rapporti tra i club potrebbero favorire una trattativa basata su contropartite tecniche. Sullo sfondo resta sempre viva l’ipotesi Guglielmo Vicario: il portiere del Tottenham e vice-Donnarumma in Nazionale piace moltissimo, ma l’operazione decollerebbe soltanto se gli inglesi aprissero alla formula del prestito con diritto di riscatto, una condizione al momento difficile da ottenere ma non impossibile nelle ultime settimane di agosto.

Sogni mondiali e la linea verde caldeggiata da Comolli

La lista della Juventus non si ferma ai confini nazionali e si spinge fino ai massimi palcoscenici del calcio mondiale. Il sogno di mezza estate porta il nome di Emiliano “Dibu” Martinez, l’istrionico portiere dell’Aston Villa e dell’Argentina campione del mondo. La Juventus segue l’evolversi della situazione a Birmingham con grandissima attenzione: l’Aston Villa sta infatti stringendo i tempi per l’acquisto del portiere Suzuki dal Parma, un incastro di mercato perfetto che potrebbe liberare Martinez a condizioni più favorevoli. Più staccata, ma mai tramontata del tutto, è la suggestione utopistica che porta ad Alisson Becker del Liverpool, un’operazione dai costi proibitivi che la dirigenza tiene monitorata in caso di clamorose rotture interne al club inglese.

Accanto ai profili d’esperienza, emerge con forza la filosofia internazionale della nuova dirigenza. Comolli, da sempre molto attento ai giovani talenti europei, spinge con decisione per l’acquisto di Guillaume Restes, giovanissimo e talentuoso portiere del Tolosa che ha già attirato le attenzioni dei principali top club continentali. Restes rappresenta il prototipo del portiere del futuro: reattivo, coraggioso e perfetto per impostare l’azione dal basso. Tra le alternative europee di seconda fascia è spuntato anche il nome di Konstantinos Tzolakis, fresco protagonista con la maglia dell’Olympiacos, valutato come profilo low-cost ma di sicuro affidamento in caso di doppia partenza nel reparto arretrato.

Le alternative di esperienza e l’unica certezza del reparto

Nel caso in cui le trattative per i top player della porta dovessero subire continui rallentamenti, la Juventus ha già pronte le soluzioni d’emergenza. Tra i profili di grande esperienza svetta il nome di David De Gea. Lo spagnolo, attualmente alla Fiorentina, conosce ormai alla perfezione le dinamiche della Serie A e garantirebbe personalità e carisma internazionale immediati, accettando anche un ruolo di alternanza senza creare malumori nello spogliatoio. Più defilati ma sempre monitorati sono i profili di Wladimiro Falcone del Lecce, autore di prestazioni prodigiose nell’ultimo campionato, e di Lorenzo Montipò dell’Hellas Verona.

La dirigenza osserva da vicino anche la crescita di Lorenzo Palmisani del Frosinone, giovane nel giro dell’Under 21 che potrebbe essere acquistato e lasciato a maturare in prestito, oppure inserito subito come vice economico. In questo mare di incertezze e trattative frenetiche, la Juventus può contare su un’unica, granitica certezza: Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere bianconero, idolo indiscusso dello spogliatoio e fondamentale per mantenere alti i livelli di coesione del gruppo, ha recentemente rinnovato il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2027. Sarà ancora lui l’anello di congiunzione tra il vecchio corso e la clamorosa rivoluzione che sta per ridisegnare la porta della Juventus.