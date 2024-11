Video Gol e Highlights Empoli-Udinese 1-1: sintesi 25-11-2024

Video Gol e Highlights Empoli-Udinese 1-1, 13° giornata Serie A: buon pareggio al “Castellani” tra toscani e friulani, che battagliano dividendosi i parziali di gioco e alla fine si dividono la posta.

Pellegri porta in vantaggio l’Empoli e Davis pareggia per l’Udinese.

L’Empoli va a 16 punti e l’Udinese a 17 ed entrambe continuano il cammino a metà classifica.

La Sintesi di Empoli-Udinese 1-1

Dopo una fase di studio, la prima occasione della partita è quella buona: al 23° Cacace trova in area Pellegri, che si gira beffando Bijol e batte Okoye con un tiro angolatissimo.

I friulani rispondono quasi subito e sfiorano il pareggio al 33° con una doppia occasione per Thauvin, il cui primo tiro è respinto di tacco da Goglichidze e il secondo viene parato da Vasquez.

Non si segnalano ulteriori occasioni da una parte e dall’altra e dopo un minuto di recupero il primo tempo va in archivio con l’Empoli in vantaggio.

L’Udinese torna in campo con un attaccante in più, Lucca, ma è sempre l’Empoli ad avere l’iniziativa grazie alle accelerazioni di Cacace, che mette spesso in difficoltà i bianconeri.

Un pericoloso corner spazzato via da Colombo è, per lungo tempo, l’unica insidia portata dagli ospiti, che, però, crescono con il passar dei minuti e, dopo un salvataggio di Cacace su un tiro a botta sicura di Lucca da distanza ravvicinata, al 76° pervengono al meritato pareggio grazie a un bel gol di testa di Davis su traversone da corner di Lovric.

Nei minuti rimanenti l’equilibrio è pressoché totale e, eccetto una punizione di Thauvin respinta in corner da Vasquez al minuto 86, nessuna delle compagini scopre le carte e cerca di superare l’avversario. Dopo quattro minuti di recupero, il signor Marinelli fischia la fine.

Highlights e Video Gol di Empoli-Udinese 1-1

Il Tabellino di Empoli-Udinese 1-1

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson (83′ Ekong), Maleh, Cacace, Pezzella (63′ Anjorin); Pellegri (74′ Se. Esposito), Colombo (63′ Solbakken). Allenatore: D’Aversa

Udinese (3-5-2): Okoye; Giannetti (46′ Lucca), Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric (81′ Atta), Karlstrom, Zarraga (63′ Ekkelenkamp), Kamara (46′ Zemura); Thauvin (88′ Brenner), Davis. Allenatore: Runjaic

Marcatori: 23′ Pellegri e 76′ Davis

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Kamara, Bijol, Henderson, Ekong e Anjorin

