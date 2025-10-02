Video Gol e Highlights di Villarreal – Juventus 2-2 Champions League

Video dei Gol e Highlights di Villareal – Juventus 2-2: in apertura di ripresa la Juventus ribalta il gol di Mikautadze grazie alla rovesciata di Gatti e al gol di Conceicao ma viene raggiunta dal gol dell’ex Veiga al 90°.

Nella seconda giornata della fase a girone unico di Champions League, la Juventus ottiene il secondo pareggio contro il Villareal per 2 a 2 dopo quello casalingo alla 1° Giornata contro il Borussia Dortmund.

La serata del Madrigal si era aperta con il vantaggio dei padroni di casa al 18’, quando Mikautadze ha battuto Perin. Il portiere bianconero è poi diventato protagonista con due interventi determinanti su Pedraza e Buchanan, aiutato anche dal palo, evitando il raddoppio spagnolo.

Nella ripresa la squadra di Igor Tudor ha cambiato marcia: nel giro di sette minuti, tra il 49’ e il 56’, prima Gatti con una splendida rovesciata e poi Conceiçao, abile a sfruttare un errore di Parejo, hanno ribaltato il risultato portando avanti la Juventus. Pochi istanti dopo, la traversa ha negato la gioia del gol a Jonathan David, che avrebbe potuto chiudere la partita.

Quando la vittoria sembrava ormai in tasca, al 90’ è arrivata la beffa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’ex bianconero Renato Veiga ha firmato di testa il 2-2, regalando al Villarreal un punto prezioso e lasciando l’amaro in bocca ai tifosi juventini.

La Juventus resta così ferma a quota due pareggi nelle prime due giornate della nuova Champions League, con la sensazione di aver sprecato una grande occasione per portare a casa il primo successo europeo della stagione.

Nella prossima giornata la Juventus giocherà ancora in trasferta in Spagna, stavolta al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid il 22 ottobre alle 21:00.

Cronaca di Villareal – Juventus 2-2:

Cronaca 1° Tempo:

Avvio di gara con ritmi bassi e numerosi errori tecnici da entrambe le parti, con poche emozioni fino al primo vero affondo del Villarreal.

18’ – Gol Villarreal 1-0

Parejo sorprende la linea difensiva bianconera con un filtrante per Mikautadze. Cambiaso e Gatti provano a chiudere, ma la sfera carambola sui piedi di Pepé, bravo a servire nuovamente l’attaccante che insacca l’1-0.

22’ – Perin salva la Juventus

Pedraza sfiora subito il raddoppio con un tiro potente, ma Perin si oppone con un grande intervento deviando la palla sul palo.

23’ – Primo squillo bianconero

La Juventus si rende pericolosa con un colpo di testa di McKennie, facile preda per Tenas.

43’ – Perin ancora decisivo

Il portiere juventino mantiene in vita i suoi con un’uscita provvidenziale su Buchanan, evitando lo 0-2 prima dell’intervallo.

INTERVALLO – Villarreal avanti 1-0

La squadra di Tudor fatica a creare occasioni, mentre gli spagnoli gestiscono meglio il gioco.

Cronaca 2° Tempo:

46’ – Cambio Juventus

Fuori un deludente Koopmeiners, dentro Conceiçao per dare più vivacità all’attacco.

48’ – David spreca l’impossibile

Subito protagonista Conceiçao che sfonda a sinistra e serve Jonathan David, ma il canadese da due passi manda clamorosamente a lato.

49’ – Gol Juventus 1-1

Dalla rimessa laterale di Kelly nasce il pareggio: la palla arriva a Gatti, che da posizione insolita si inventa una splendida rovesciata che vale l’1-1.

56’ – Gol Juventus 1-2

Errore grave di Parejo in impostazione: il pallone finisce a Conceiçao, che punta la difesa, salta Pedraza e batte Tenas per il sorpasso juventino.

72’ – Traversa di David

McKennie inventa in verticale per David che si presenta davanti al portiere ma centra la traversa, sfiorando il tris.

90’ – Gol Villarreal 2-2

Quando la Juventus sembra vicina al colpaccio, arriva la beffa: corner di Akhomach e colpo di testa vincente dell’ex Renato Veiga che firma il definitivo 2-2.

FISCHIO FINALE – Villarreal-Juventus 2-2

La squadra di Tudor rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria in Champions League, dopo il 4-4 con il Dortmund e questo pareggio subito al fotofinish.

Video Gol e Highlights Villareal – Juventus 2-2:

Tabellino di Villareal – Juventus 2-2:

Villarreal: Tenas; Mourino, Rafa Marin, Veiga, Pedraza (76’ Cardona); Buchanan (64’ Moleiro), Parejo (64’ Oluwaseyi), Gueye, Comesana; Pepe, Mikautadze (76’ Akhomach). A disposizione: Luiz Junior, Conde, Altimira, Partey. Allenatore: Marcelino.

Juventus: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso (80’ Rugani), Locatelli, McKennie, Cabal (16’ Joao Mario); Koopmeiners (46’ Conceicao), Yildiz (80’ Adzic); David (86’ Vlahovic). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Kostic, Openda. Allenatore: Tudor.

Marcatori: 18’ Mikautadze (V), 49’ Gatti (J), 56’ Conceicao (J), 90’ Veiga (V).

Ammoniti: Cabal (J), Cambiaso (J), Akhomach (V), Conceicao (J).

