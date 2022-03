Video Gol e Highlights di Udinese – Roma 1-1 13-03-2022

Video Gol e Highlights di Udinese Roma : Udinese in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo con Molina, pareggio raccolto in extremis dalla Roma con un calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini al 92°

Finisce in pareggio 1 a 1 la sfida tra l’Udinese di Cioffi e la Roma di Mourinho alla Dacia Arena: decidono i gol di Molina al 15° del primo tempo e Lorenzo Pellegrini su rigore al 92°.

La Roma rimedia un pareggio all’ultimo secondo quando il match sembrava avviarsi verso la vittoria per i padroni di casa.

Grazie a questo pareggio la Roma aggancia l’Atalanta al 5° posto a quota 48 punti. Il 4° posto occupato dalla Juventus che vale la Champions League dista 8 punti.

L’Udinese con questo pareggio sale a 30 punti al 14° posto.

Cioffi manda in campo la sua Udinese con il 3-5-2 con Silvestri in porta e linea difensiva a 3 formata da Becao, Perez e Pablo Marì. A centrocampo ci sono Molina a destra e Udogie a sinistra. Al centro c’è Jajalo con ai lati Pereyra e Makengo. In attacco la coppia formata da Deulofeu e Beto.

Mourinho manda in campo la sua Roma con un 3-5-2 speculare con Rui Patricio in porta ed in difesa Mancini, Smalling e Ibanez.

A centrocampo c’è Cristante in cabina di regia con ai lati Sergio Oliveira e Lorenzo Pellegrini. Sulla destra c’è Karsdorp mentre a sinistra gioca Zalewski. In attacco la coppia formata da Zaniolo e Abraham.

Al 10° c’è la prima occasione per l’Udinese con Pereyra che riceve il pallone in area di rigore e prova il pallonetto ma non trova la porta

Sul capovolgimento della Roma contropiede della Roma con Zaniolo che serve Abraham che prova il tiro da fuori area ma la conclusione è debole e imprecisa.

Al 15° l’Udinese passa in vantaggio con Molina! Gran tiro di sinistro a giro da fuori area su cui Rui Patricio non ci arriva.

Al 24° ancora Udinese pericolosa con Pereyra che prova la conclusione su azione da calcio d’angolo ma l’arbitro poi ferma per fuorigioco.

Al 26° Deulofeu cade in area di rigore ma l’arbitro non vede nessun fallo e ammonisce l’attaccante dell’Udinese per simulazione.

Al 32° Sergio Oliveira recupera palla sulla tre quarti e prova la conclusione dalla distanza ma Silvestri è attento e blocca in due tempi.

Al 40° l’Udinese sfiora il raddoppio con Makengo con una gran conclusione da fuori area su cui Rui Patricio arriva e riesce a deviare prima sulla traversa con le mani e poi sul palo con la testa!

In apertura di ripresa entra subito in campo El Shaarawy al posto di Sergio Oliveira.

Al 55° ancora un occasione per l’Udinese con Makengo che si libera in area e prova il tiro di destro che termina di poco a lato.

Al 65° Mourinho manda in campo Felix Afena e Shomurodov al posto di Zalewski e Abraham.

Due minuti dopo i due nuovi entrati creano la prima occasione da gol con Shomurodov che serve Felix che prova il tiro da fuori e per poco non segna il gol del pareggio!

Al 73° entra Veretout al posto di Karsdorp.

Al 76° ancora occasione per la Roma che sfiora il pareggio con Lorenzo Pellegrini che prova il tiro ma viene respinto dalla difesa dell’Udinese!

Al 91° Shomurodov riceve un pallone lungo in area che viene toccato con la mano da Udogie. L’arbitro Di Bello lo vede e assegna subito il calcio di rigore tra le proteste dei giocatori dell’Udinese.

Sul dischetto va Lorenzo Pellegrini che segna il gol del pareggio con un tiro di destro molto angolato, Silvestri aveva intuito ma non ci arriva.

Tabellino di Udinese – Roma 1-1:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez (80′ Zeegelaar); Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo (87′ Samardzic), Udogie; Beto, Deulofeu (87′ Pussetto). A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. All. Cioffi

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (72′ Veretout), Oliveira (46′ El Shaarawy), Cristante, Pellegrini, Zalewski (65′ Afena Gyan); Zaniolo, Abraham (65′ Shomurodov). A disposizione: Fuzato, Boer, Vina, Perez, Shomurodov, Maitland Niles, Veretout, Diawara, Bove, Afena Gyan, Keramitsis, El Shaarawy. All. Mourinho.

ARBITRO: Marco Di Bello

MARCATORI: 15′ Molina (Udinese), 90+3′ Pellegrini (Roma)

AMMONITI: Deulofeu (Udinese), Felix Afena-Gyan (Roma), Makengo (Udinese), Ibanez (Roma)

