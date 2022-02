Video Gol e Highlights di Sassuolo-Roma 2-2 13-02-2022

Video Gol e Highlights di Sassuolo Roma: pareggio con gol e spettacolo al Mapei Stadium. Roma in vantaggio in chiusura di primo tempo con rigore di Abraham, il Sassuolo ribalta il risultato nel secondo tempo ma i giallorossi riagganciano il pareggio al 94° con Cristante.

Continua il periodo no per la Roma di Mourinho che dopo il pareggio casalingo contro il Genoa di sabato scorso e la sconfitta a San Siro in Coppa Italia non va oltre il pareggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

La Roma sale a 40 punti ed è settima a -2 dalla Lazio e -6 dal 4° posto occupato dalla Juventus.

Il Sassuolo di Dionisi sale a 30 punti ed è al 12° posto.

Partita che si era messa sul binario giusto per la Roma nel finale di primo tempo con il gol del vantaggio segnato da Abraham su rigore.

In apertura di ripresa arriva subito il pareggio del Sassuolo con autogol di Smalling che complica la vita a Rui Patricio su un cross di Traore.

Al 73° sempre Traore porta in vantaggio il Sassuolo con un destro vincente su assist di Berardi.

Il pareggio della Roma arriva in pieno recupero al 94° con Cristante.

Sintesi di Sassuolo Roma 2-2:

In apertura di partita viene annullato un gol al Sassuolo segnato da Traore per un fallo di mano in un rimpallo del giocatore neroverde.

Al 15° occasione per la Roma con Afena che lanciato in porta da Abraham calcia addosso a Consigli.

Al 24° ci prova ancora Felix Afena ma il suo tiro viene murato dalla difesa del Sassuolo.

Al 45° c’è un cross di Vina e fallo di mano in area di Chiriches.

Sul dischetto va Tammy Abraham che spiazza Consigli e porta la Roma in vantaggio.

In apertura di ripresa arriva l’immediato pareggio del Sassuolo.

Traore si invola verso l’area giallorossa e calcia indisturbato. Il suo tiro viene deviato da Smalling che inganna Rui Patricio che non riesce a parare ed il pallone termina in rete.

La Roma è in difficoltà e Mourinho manda in campo Cristante e Shomurodov al posto di Sergio Oliveira e Afena.

Il Sassuolo passa in vantaggio al 74° con Traore che stoppa un cross in area e di destro batte Rui Patricio.

Mourinho prova a schierare i suoi più offensivi e manda in campo Veretout e Maitland-Niles al posto di Vina e Mancini.

La Roma trova il pareggio al 94° su azione di calcio d’angolo con un colpo di testa di Cristante.

Video dei Gol e Highlights di Sassuolo Roma 2-2:

Tabellino di Sassuolo Roma 2-2:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (80′ Ayhan), Maxime Lopez, Matheus Henrique (67′ Harroui); Berardi (84′ Ceide), Defrel (80′ Ruan Tressoldi), Traorè. Allenatore: Alessio Dionisi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (73′ Maitland-Niles), Smalling, Kumbulla; Karsdorp (82′ Perez), Mkhitaryan, Sergio Oliveira (69′ Cristante), Pellegrini, Vina (77′ Veretout); Afena-Gyan (69′ Shomurodov), Abraham. Allenatore: Jose Mourinho

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata

MARCATORI: 45’+1 rig. Abraham, 94′ Cristante (R); 47′ aut. Smalling, 73′ Traore (S)

NOTE: AMMONITI: Ferrari, Berardi, Maxime Lopez (S); Mancini, Kumbulla (R)

Migliori Bookmakers AAMS