Video Gol e Highlights di Sampdoria – Roma 0-1 03-04-2022

Video Gol e Highlights di Sampdoria – Roma 0-1: decide la partita il gol di Mkhitaryan al 26° del 1° Tempo. La Roma sale al 5° posto a 54 punti

Importante vittoria di misura per la Roma di Mourinho che batte la Sampdoria a Marassi grazie al gol di Mkhitaryan messo a segno al 26° del primo tempo.

Grazie a questa vittoria i giallorossi effettuano il controsorpasso sulla Lazio che ieri aveva battuto il Sassuolo e si riprendono il 5° posto in solitaria a quota 54 punti. La Roma ora è momentaneamente a -5 dal quarto posto occupato dalla Juventus che ha 59 punti, i bianconeri giocano stasera il posticipo contro l’Inter.

La Sampdoria di Giampaolo con questa sconfitta resta invischiata nella zona retrocessione a quota 29 punti.

I blucerchiati sono quintultimi con 7 punti di vantaggio su Genoa e Venezia che sono terzultime.

Sintesi di Sampdoria – Roma 0-1:

Giampaolo manda in campo la sua Sampdoria con il 4-3-1-2 con Audero in porta e linea difensiva formata da Ferrari e Colley centrali con Bereszynski a destra e Murru a sinistra.

A centrocampo ci sono Thorsby, Rincon e Candreva. In attacco Sensi a supporto di Sabiri e Caputo.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Sergio Oliveira e Cristante al centro con Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Mkhitaryan e Pellegrini.

Video Gol e Highlights di Sampdoria – Roma 0-1:

Tabellino di Sampdoria – Roma 0-1:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari (90′ Yoshida), Colley, Murru (60′ Augello); Thorsby (72′ Trimboli), Rincon (60′ Vieira), Candreva; Sensi (45′ Quagliarella); Sabiri, Caputo. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Augello, Supriaha, Askildsen, Magnani, Di Stefano. Allenatore: Giampaolo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira (91′ Kumbulla), Cristante, Zalewski (80′ Vina); Pellegrini (91′ Bove), Mkhitaryan; Abraham (80′ Shomurodov). Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Gianluca Manganiello

MARCATORI: 26′ Mkhitaryan.

AMMONITO: Ibanez, Bereszynski, Sergio Olivera, Sabiri, Pellegrini.