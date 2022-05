Video Gol e Highlights di Roma – Venezia 1-1 14-05-2022

Video Gol e Highlights di Roma – Venezia 1-1: giallorossi che non vanno oltre il pareggio contro il Venezia che da questa sera è matematicamente retrocesso in Serie B

La Roma di Mourinho non riesce a vincere all’Olimpico contro il Venezia già retrocesso in Serie B.

I giallorossi non vincono in campionato da ben 5 giornate nelle quali hanno raccolto 3 pareggi e 2 sconfitte e vedono allontanarsi il 5°.

Sintesi di Roma Venezia 1-1:

Mourinho opta per un leggero turn over nella formazione titolare con Leonardo Spinazzola che torna titolare dopo il lungo infortunio. Al posto di Mancini squalificato in difesa c’è Kumbulla.

A centrocampo gioca titolare Veretout con Cristante e Carles Perez.

Il Venezia passa subito in vantaggio al 1° minuto. Aramu mette in mezzo dalla sinistra e la difesa della Roma si fa trovare sorpresa, il pallone arriva a Okereke che di testa batte Rui Patricio.

Al 16° la Roma sfiora il pareggio con Spinazzola che va via sulla sinistra e mette in mezzo un ottimo pallone per Abraham che serve Pellegrini che calcia di destro ma il pallone viene deviato in corner da Maenpaa.

Al 19° Pellegrini su calcio di punizione dal limite colpisce l’incrocio dei pali.

Al 23° Abraham a tu per tu con Maenpaa cerca di superarlo ma all’ultimo momento Caldara gli toglie il pallone.

Al 32° viene espulso Kiyine per un calcio volontario a Pellegrini ed il Venezia resta in 10 uomini.

Ad inizio ripresa Morinho manda in campo El Shaarawy e Zalewski al posto di Kumbulla e Spinazzola.

Al 51° gran tiro di Cristante che colpisce la traversa.

Al 57° altra punizione di Pellegrini che finisce sulla traversa.

Al 60° Mourinho manda in campo Shomurodov per Veretout.

Al 75° la Roma trova il gol del pareggio! Uscita di Maenpaa su Pellegrini e pallone che arriva sui piedi di Shomurodov che mette in rete.

All’89° la Roma sfiora il gol del vantaggio con Zalewski che calcia di destro ed il pallone colpisce ancora la traversa!

Al 93° ancora una ripartenza della Roma con Shomurodov che mette in area per Abraham con Maenpaa che respinge e poi El Sharaawy prova a ribattere a rete ma ancora il portiere del Venezia salva miracolosamente sulla linea!

Video Gol e Highlights di Roma Venezia 1-1:

Tabellino di Roma Venezia 1-1:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla (46′ El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Maitland Niles, Cristante, Veretout (60′ Shomurodov), Spinazzola (46′ Zalewski); Carles Perez (82′ Volpato), Pellegrini; Abraham. A disposizione: Fuzato, Vina, Keramitsis, Karsdorp, Oliveira, Zalewski, Volpato, Darboe, Diawara, Bove, El Shaarawy, Shomurodov. Allenatore: Mourinho

Venezia (3-4-2-1): Maenpaa, Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju (66′ Svoboda), Crnigoj(81′ Ebuehi), Vacca (28′ Fiordilino), Haps; Kiyine, Aramu (65′ Dor Peretz); Okereke (81′ Johnsen). A disposizione: Bertinato, Svoboda, Ullmann, Ebuehi, Cuisance, Tessmann, Busio, Fiordilino, Dor Peretz, Nani, Johnsen, Nsame. Allenatore: Soncin

ARBITRO: Simone Sozza

MARCATORI: 1′ Okereke (Venezia), 75′ Shomurodov (Roma)

AMMONITI: Kiyine (Venezia), Vacca (Venezia), Spinazzola (Roma), Okereke (Venezia), Pellegrini (Roma), Ampadu (Venezia), Peretz (Venezia)

ESPULSI: Kiyine (Venezia)