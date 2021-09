Video Gol e Highlights di Roma – Udinese 1-0 23-09-2021

Video Gol e Highlights di Roma – Udinese 1-0: la Roma di Mourinho dopo la battuta di arresto subita domenica a Verona contro l’Hellas ritrova la vittoria e sale al 4° posto in classifica a quota 12 punti dietro a Napoli, Inter e Milan. A decidere la partita è stato un gol di Abraham nel primo tempo.

Il posticipo del turno infrasettimanale valido per la 5° Giornata di Serie A tra Roma e Udinese si chiude con la vittoria della Roma di Mourinho di misura per 1 a 0.

Per i giallorossi era importante ritrovare la vittoria ed i 3 punti dopo la battuta di arresto per 3 a 2 di domenica contro l’Hellas Verona. La Roma in queste prime 5 giornate di campionato ha ottenuto 4 vittorie ed 1 sconfitta.

Ora domenica per la Roma ci sarà l’attesissimo derby contro la Lazio che oggi pomeriggio ha pareggiato a Torino contro i granata ed è 7° con 8 punti in classifica.

Nota dolente l’espulsione di Lorenzo Pellegrini per doppia ammonizione nel finale di partita e Mourinho domenica dovrà fare a meno per squalifica proprio del suo uomo più in forma ed ispirato che ha segnato già 6 gol in questo inizio di stagione tra campionato e Conference League.

Sintesi di Roma – Udinese 1-0:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta ed in difesa Mancini e Ibanez centrali con Karsdorp a destra e Calafiori a sinistra. A centrocampo ci sono Veretout e Cristante in linea mediana. In attacco Abraham punta centrale supportato da Zaniolo, Lorenzo Pellegrini ed El Shaarawy.

Gotti schiera la sua Udinese con il 3-5-2 con Silvestri in porta e linea difensiva a 3 formata da Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo c’è Walace in cabina di regia affiancato da Pereyra e Makengo. Sulla fascia destra c’è Molina mentre a sinistra c’è Udogie. In attacco la coppia formata da Pussetto e Deulofeu.

Al 3° la Roma sfiora subito il vantaggio su azione da calcio d’angolo con Mkhitaryan che colpisce il palo con Silvestri battuto.

Al 6° ancora un legno per la Roma con cross di Cristante e colpo di testa di Zaniolo che termina sul palo!

La Roma continua ad attaccare alla ricerca del gol mentre l’Udinese gioca di rimessa.

Al 36° arriva il gol del vantaggio della Roma con Calafiori che va via sulla sinistra e dopo aver superato Molina serve Abraham al centro che non deve far altro che appoggiare in rete.

Al 41° c’è la prima occasione per l’Udinese su cross di Deulofeu il portiere della Roma non riesce a far suo il pallone e Pussetto può colpire di testa a colpo sicuro ma Mancini in spaccato riesce a deviare il tiro sopra la traversa!

In apertura di secondo tempo Lorenzo Pellegrini rimedia un cartellino giallo.

Al 61° l’Udinese sfuora il pareggio con Udogie che libero di colpire di sinistro in area ed il suo tiro finisce fuori di pochissimo.

Al 73° cross dalla destra di Deulofeu ma Rui Patricio stavolta sventa il pericolo.

Nel finale di partita l’Udinese continua ad attaccare alla ricerca del pareggio ma la Roma riesce a resistere.

Al 90° c’è il cartellino rosso per Lorenzo Pellegrini per un intervento pericoloso su Samardzic. Per il capitano della Roma è doppio giallo ed espulsione!

Pellegrini dovrà saltare il derby contro la Lazio di domenica pomeriggio per squalifica.

Highlights e Video dei Gol di Roma – Udinese 1-0:

Tabellino di Roma – Udinese 1-0:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori (69′ Smalling); Cristante, Veretout: Zaniolo (74′ El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham (85′ Shomurodov). A disposizione: Boer, Fuzato, Darboe, Diawara, Kumbulla, Mayoral, Perez, Reynolds, Zalewski. All.: Mourinho.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck (79′ Samardzic), Samir; Molina (62′ Soppy), Pereyra, Walace, Makengo (85′ Arslan), Udogie (79′ Stryger Larsen); Pussetto (62′ Beto), Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, De Maio, Forestieri, Jajalo, Perez, Zeegelaar. All: Gotti.

Marcatore: 36′ Abraham

ARBITRO: Rapuano

ESPULSO: 91′ Lorenzo Pellegrini

AMMONITI: Walace, Cristante, Calafiori

