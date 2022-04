Video Gol e Highlights di Roma – Salernitana 2-1 10-04-2022

Video Gol e Highlights di Roma – Salernitana 2-1: vittoria in rimonta per i giallorossi grazie ai gol di Carles Perez e Smalling che ribaltano il gol di Radovanovic peri campani del 1° tempo.

Preziosa vittoria interna per la Roma di Mourinho in rimonta contro la Salernitana che dà 3 punti preziosi e morale alla squadra.

La Salernitana aveva chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Radovanovic su calcio piazzato.

Nella ripresa la Roma dopo aver sfiorato il pareggio in diverse occasioni lo ottiene nel finale all’81° col nuovo entrato Carles Perez. All’85° arriva il gol del vantaggio di Smalling su assist di Veretout.

La Roma mantiene il 5° posto in classifica a -5 dal 4° occupato dalla Juventus.

La Salernitana resta all’ultimo posto con 16 punti ed è sempre più con un piede in Serie B.

Sintesi di Roma – Salernitana 2-1:

Mourinho opta per un leggero turn over rispetto agli 11 che hanno giocato 3 giorni fa in Norvegia contro il Bodo/Glimt. La Roma scende in campo con il solito 3-4-1-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Kumbulla, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Karsdorp a destra ed El Shaarawy a sinistra con Sergio Oliveira e Cristante al centro. In attacco Felix Afena e Abraham supportati da Mkhitaryan.

Nicola schiera la sua Salernitana con il 3-5-2 con Sepe in porta e linea difensiva a 3 formata da Radovanovic, Ranieri e Gyomber. A centrocampo ci sono Mazzocchi a destra e Obi a sinistra. Al centro Coulibaly in cabina di regia affiancato da Ederson e Bohinen. In attacco la coppia formata da Ribery e Djuric.

La prima occasione è per la Salernitana al 12° con Ederson che prova il tiro di potenza dai 20 metri e costringe Rui Patricio alla deviazione in corner.

Al 20° il primo tiro della Roma con El Shaarawy che va via sulla sinistra e serve Mkhitaryan il cui tiro però finisce fuori.

Al 22° la Salernitana passa in vantaggio su calcio piazzato. Radovanovic calcia in modo potente e preciso, tiro imparabile per Rui Patricio.

Al 34° la Roma reclama un calcio di rigore per un presunto fallo in area di Obi su Mkhitaryan ma per l’arbitro Volpi è tutto regolare.

Al 41° Felix Afena viene steso in area da Gyomber e per Volpi questa volta è calcio di rigore ma dopo aver consultato il Var l’arbitro concede un calcio di punizione dal limite.

Al 49° c’è una grande occasione per il pareggio per la Roma. Oliveira serve Abraham in area che a tu per tu con Sepe si fa anticipare dal portiere campano.

Al 57° Nicolò Zaniolo prova la soluzione personale con un gran sinistro dalla distanza che viene deviato in angolo.

Al 60° ancora un occasione per la Roma con Karsdorp che mette al centro e Felix da ottima posizione colpisce di testa e mette a lato.

Al 62° ancora Zaniolo prova il tiro da fuori ma è troppo centrale.

Al 73° la Salernitana sfiora il raddoppio! Ederson mette un gran pallone in area per Kastanos che di sinistro prova il tiro ma Rui Patricio è bravo a respingere!

Tabellino di Roma – Salernitana 2-1:

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira (67′ Shomurodov), Cristante (75′ Veretout), El Shaarawy (67′ Carles Perez); Mkhitaryan; Felix (67′ Zalewski), Abraham. All. Mourinho. A disp. Fuzato, Vina, Maitland-Niles, Mancini, Spinazzola, Diawara, Bove

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri (59′ Dragusin); Mazzocchi, Bohinen (65′ Zortea), Coulibaly, Ederson, Obi (65′ Kastanos); Ribéry (75′ Verdi), Djuric. All. Nicola. A disp. Belec, Jaroszynski, Veseli, Schiavone, Di Tacchio, Gagliolo, Vergani, Mikael

Arbitro: Manuel Volpi

Marcatori: 22′ Radovanovic, 81′ Carles Perez, 85′ Smalling

Ammoniti: Bohinen, Djuric, Gyomber, Kumbulla, Cristante, Ribery, Kastanos, Mkhitaryan, Zortea