Video Gol e Highlights di Roma – Feyenoord 1-0 Finale Conference League 25-05-2022

Video Gol e Highlights di Roma – Feyenoord 1-0: i giallorossi battono a Tirana gli olandesi grazie al gol di Nicolò Zaniolo nel primo tempo e vincono la 1° Edizione della Uefa Conference League

La Roma di Josè Mourinho vince la Conference League 2022 battendo in Finale il Feyenoord di Arne Slot.

Torna a vincere un trofeo una squadra italiana a distanza di ben 12 anni, dall’Inter del triplete di Mourinho che nel 2010 vinse la Champions League.

Josè Mourinho è il primo allenatore ad aver vinto tutte le coppe europee.

Sintesi di Roma – Feyenoord 1-0:

Al quarto d’ora la Roma perde subito Mkhitaryan per infortunio. L’armeno era al rientro dopo l’infortunio al flessore del 28 aprile nella semifinale di Conference League contro il Leicester.

Al 32° la Roma passa in vantaggio! Bellissimo lancio lungo di Mancini per Zaniolo che stoppa di petto e di sinistro batte il portiere Bijlow.

Nel finale di primo tempo le prime occasioni per il Feyenoord.

Al 41° il destro da fuori area di Kocku che viene bloccato in due tempi da Rui Patricio.

Poi nel finale tiro di Nelson ribattuto da Mancini e cross di Malacia sul quale interviene Rui Patricio in anticipo su Dessers.

In apertura di ripresa il Feyenoord scende in campo determinato all ricerca del pareggio.

Su azione di calcio d’angolo c’è una deviazione di Mancini che manda il pallone sul palo e sulla ribattuta prova il tiro Til ma Rui Patricio sventa il pericolo con un grande intervento.

Al 50° ancora un legno per il Feyenoord: gran tiro di Malacia dal limite con Rui Patricio che si salva con l’aiuto della traversa!

Al 52° occasione Roma! Su un lancio lungo Abraham va via a Senesi con il difensore argentino lo trattiene ma per l’arbitro non è fallo.

Video Gol e Highlights di Roma – Feyenoord 1-0:

Tabellino di Roma – Feyenoord 1-0:

ROMA (3-4-3-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp (89′ Vina), Mkhitaryan (16′ Oliveira), Cristante, Zalewski (67′ Spinazzola); Zaniolo (67′ Veretout), Pellegrini; Abraham (89′ Shomurodov). Allenatore: Jose Mourinho

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner (74′ Pedersen), Senesi, Malacia (88′ Jahanbakhsh); Kocku (88′ Walemark), Aursnes, Til (59′ Toornstra); Nelson (74′ Linssen), Dessers, Sinisterra. Allenatore: Arne Slot

ARBITRO: Istvan Kovacs (Romania)

MARCATORI: 32′ Zaniolo

NOTE: AMMONITI: Trauner (F); Pellegrini, Rui Patricio, Spinazzola (R)