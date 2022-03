Video Gol e Highlights di Roma – Atalanta 1-0 05-03-2022

Video Gol e Highlights di Roma – Atalanta 1-0: vittoria di misura per i giallorossi che battono i bergamaschi nello scontro diretto e li agganciano al 5° posto.

Preziosa vittoria per la Roma di Mourinho che nello scontro diretto batte di misura l’Atalanta di Gasperini e la aggancia al 5° posto a quota 47 punti.

Seconda vittoria consecutiva per i giallorossi che dà morale alla squadra dopo il periodo in cui sembrava andare tutto storto.

Roma e Atalanta al momento sono al 5° posto a -3 dalla Juventus che è quarta e che domani giocherà in casa contro lo Spezia.

Sintesi di Roma – Atalanta 1-0:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-4-1-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva formata da Mancini, Smalling e Kumbulla. A centrocampo c’è Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra con Cristante e Mkhitaryan al centro. In attacco Abraham punta centrale supportato da Zaniolo e Pellegrini.

Gasperini manda in campo la sua Atalanta con il 4-2-3-1 con Musso in porta e linea difensiva a 4 formata da Hateboer a destra e Zappacosta a sinistra con Demiral e Palomino centrali. A centrocampo ci sono De Roon e Freuler. In attacco Pasalic punta centrale supportato da Pessina, Meranchuk e Koopmeiners.

Al 1° minuto subito tiro della Roma con Mkhitaryan che ci prova dalla distanza ma Demiral ribatte con il corpo.

Dopo 2 minuti ancora occasione Roma su azione di calcio d’angolo con Mancini che colpisce di testa ma Musso è bravo a deviare il tiro.

Al 18° ancora la Roma pericolosa con Zalewski che va via sulla sinistra e serve Zaniolo che conclude di destro ma il tiro è troppo centrale.

Al 32° la Roma passa in vantaggio: lancio di Karsdorp per Zaniolo ch verticalizza per Abraham. L’attaccante inglese si trova a tu per tu con Musso e mette in rete.

In apertura di ripresa Gasperini manda in campo Muriel al posto di Pasalic.

Al 51° occasione per l’Atalanta con Freuler che viene servito dentro l’area da Koopmeiners ma si fa parare il tiro da Rui Patricio.

Al 60° entrano nell’Atalanta Malinovski e Boga al posto di Pessina e Koopmeiners.

Al 62 Mourinho manda in campo Vina per Zalewski.

Video dei Gol e Highlights di Roma – Atalanta 1-0:

Tabellino di Roma – Atalanta 1-0:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp (83′ Ibanez), Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini (83′ Oliveira), Zalewski (62′ Vina); Zaniolo (74′ Veretout), Abraham (83′ Felix). All. Foti (Mourinho squalificato). A disposizione: Fuzato, Perez, Maitland-Niles, Diawara, Bove, El Shaarawy.

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino (81′ Djimsiti), Zappacosta (21′ Pezzella); De Roon, Freuler; Miranchuk, Koopmeiners (60′ Boga), Pessina (60′ Malinovskyi); Pasalic (46′ Muriel). All. Gasperini. A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Mihaila, Scalvini, Cittadini.

Arbitro: Davide Massa

Marcatore: 32′ Abraham

Ammoniti: Cristante, Abraham, Mkhitaryan, Kumbulla, Malinovskyi, Ibanez, Demiral

Espulsi: De Roon, Mkhitaryan

