Video Gol e Highlights di Napoli – Sporting Lisbona 2-1 Champions League

Video dei Gol e Highlights di Napoli – Sporting Lisbona 2-1: la doppietta di Hojlund regala la vittoria ed i primi 3 punti in Champions per i partenopei, per lo Sporting aveva pareggiato su rigore Suarez.
Il Napoli conquista la prima vittoria stagionale in Champions League, superando lo Sporting Lisbona per 2-1 allo stadio Maradona nella seconda giornata della fase a gironi.
Una serata intensa e sofferta, che regala agli uomini di Antonio Conte tre punti fondamentali dopo la sconfitta all’esordio contro il Manchester City e la sconfitta di domenica sera a San Siro contro il Milan.
La partita si apre con ritmi bassi e molto studio tra le due squadre, ma al 36’ gli azzurri trovano il guizzo vincente: recupero palla di Anguissa, verticalizzazione immediata di Kevin De Bruyne e inserimento perfetto di Rasmus Hojlund, che a tu per tu con Rui Silva non sbaglia, siglando l’1-0 con un destro chirurgico.
Un gol che accende il Maradona e scuote i campioni d’Italia, vicini al raddoppio con Politano poco prima dell’intervallo, fermato solo dall’intervento provvidenziale del portiere portoghese.
Nella ripresa il Napoli continua a spingere, ma al 62’ arriva l’episodio che cambia il match: fallo ingenuo di Politano su Araujo in area e rigore per lo Sporting. Dal dischetto Suarez batte Milinkovic-Savic per l’1-1. Lo stadio ammutolisce per qualche minuto, ma la squadra di Conte non si arrende e torna a spingere.
Al 78’ arriva il gol che decide la partita: ancora De Bruyne protagonista con un cross perfetto dalla destra, su cui Hojlund si avventa in anticipo sul portiere Rui Silva, firmando la doppietta personale e riportando avanti gli azzurri. Nel finale i lusitani tentano il tutto per tutto, ma Milinkovic-Savic salva il risultato con una parata decisiva sul tiro velenoso di Hjulmand.
Un successo di peso che rilancia il Napoli in chiave qualificazione: oltre a riscattare il ko in campionato contro il Milan, gli uomini di Conte ritrovano fiducia e regalano al pubblico del Maradona il primo sorriso europeo della stagione.
Video Gol e Highlights Napoli – Sporting Lisbona 2-1:
Tabellino di Napoli – Sporting Lisbona 2-1:
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 7; Spinazzola 6.5, Beukema 6, Juan Jesus 6, Gutierrez 5.5 (80′ Olivera s.v.); Lobotka 5.5; Politano 5 (68′ Neres 6), Anguissa 6, De Bruyne 7.5 (80′ Gilmour s.v.), McTominay 5.5 (68′ Lang 6); Højlund 7.5 (89′ Lucca s.v.). All. Conte.
SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva 5; Fresneda 5.5, Inácio 5, Eduardo Quaresma 5.5 (66′ Debast 5.5), Maxi Araújo 6; Hjulmand 6.5, João Simões 6 (77′ Morita s.v.); Geny Catamo 5.5 (Suarez 7), Trincão 5.5 (Pedro 5.5), Quenda 6.5; loannidis 5.5 (66′ Alisson Santos 6). All. Rui Borges.
MARCATORI: 36′, 79′ Hojlund (N), 61′ rig. Suarez (S)