Video Gol e Highlights di Napoli – Roma 1-1 18-04-2022

Video Gol e Highlights di Napoli – Roma 1-1: i giallorossi riacciuffano il pareggio al 91° con El Shaarawy dopo che i partenopei erano passati in vantaggio nel primo tempo con Insigne su calcio di rigore.

Finisce con un pareggio per 1 a 1 il big match della 33° Giornata di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma.

Dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina di domenica scorsa arriva un altro mezzo passo falso per il Napoli in casa, 1 punto contro la Roma che allontana i partenopei dalla lotta Scudetto.

Il Napoli è a quota 67 punti al terzo posto a -4 dal Milan che ne ha 71 e -2 dall’Inter che ha una partita da recuperare.

Anche alla Roma di Mourinho il pareggio non serve ad avvicinare il quarto posto occupato dalla Juventus che ha pareggiato sabato contro il Bologna e resta a +5 quando mancano 5 giornate alla fine del campionato.

Sintesi di Napoli – Roma 1-1:

Spalletti manda in campo il suo Napoli con il 4-3-3 con Meret in porta e davanti a lui Rrahmani e Koulibaly centrali con Zanoli a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo c’è Lobotka al centro affiancato da Anguissa e Fabian Ruiz. In attacco il tridente formato da Insigne, Osimhen e Lozano.

Mourinho schiera la sua Roma con il 3-5-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo c’è Sergio Oliveira in cabina di regia affiancato da Cristante e Lorenzo Pellegrini. Sulla fascia destra c’è Karsdorp e a sinistra Zalewski. In attacco la coppia formata da Abraham e Zaniolo.

Al 6° minuto il Napoli reclama subito un calcio di rigore. C’è un lancio nello spazio per Lozano che viene toccato in corsa sul piede da Ibanez e cade a terra in area.

L’arbitro Di Bello dopo aver consultato il Var concede il calcio di rigore per il Napoli.

Sul dischetto va Insigne che batte Rui Patricio per l’ 1 a 0 del Napoli.

Al 20° il Napoli sfiora il raddoppio: Mario Rui crossa al centro per Osimhen che calcia dall’area piccolo ma il tiro viene rimpallato da un difensore giallorosso, arriva Lozano che di destro al volo calcia a botta sicura ma Rui Patricio devia miracolosamente in corner.

Al 39° la Roma sfiora il pareggio: calcio di punizione dal limite dell’area sinistra di Lorenzo Pellegrini che prova il tiro che viene deviato da Osimhen sulla traversa.

In apertura di ripresa Mourinho manda in campo Mkhitaryan al posto di Cristante.

Al 69° Zielinski si libere al limite dell’area e prova il tiro di sinistro ma il pallone termina di poco a lato.

Al 74° doppia sostituzione per Mourinho: fuori Oliveira e Zalewski e dentro Veretout ed El Shaarawy.

All’82’ doppia sostituzione anche per il Napoli: fuori Osmhen e Insigne e dentro Mertens e Juan Jesus.

Al 90° arriva il pareggio della Roma: pallone messo in mezzo da Pellegrini e splendido tacco di Abraham a liberare El Shaarawy che batte Meret sul primo palo!

Video Gol e Highlights di Napoli – Roma 1-1:

Tabellino di Napoli – Roma 1-1:

Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (56′ Zielinski), Fabian (67′ Demme); Lozano (67′ Elmas), Osimhen (82′ Mertens), Insigne (82′ Juan Jesus). A disposizione: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Demme, Juan Jesus, Elmas, Zielinski, Politano, Ghoulam, Ounas, Petagna. All. Spalletti

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (84′ Perez), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante (45′ Mkhitaryan), Oliveira (74′ Veretout), Pellegrini, Zalewski (74′ El Shaarawy); Zaniolo (85′ Afena-Gyan), Abraham. A disposizione: Fuzato, Vina, Carles Perez, Shomurodov, Mitland-Niles, Veretout, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Afena-Gyan, Mkhitaryan, El Shaarawy. All. Mourinho

Marcatori: 12′ rig. Insigne (N), 90′ El Shaarawy (R)

Ammoniti: Cristante, Koulibaly, Zanoli, Lozano, Insigne, Zaniolo

Espulsi: Fuzato dalla panchina

ARBITRO: Marco Di Bello