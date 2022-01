Video Gol e Highlights di Milan – Roma 3-1 06-01-2022

Video Gol e Highlights di Milan-Roma 3-1: i rossoneri si portano subito sul 2 a 0 nei primi 17 minuti con i gol di Giroud su rigore e Messias al 17°. Accorcia le distanze per la Roma Abraham nel finale di primo tempo ma giallorossi restano in 10 dal 73° per espulsione di Karsdorp e Leao chiude la partita all’82°.

Preziosa vittoria casalinga per il Milan di Pioli che batte 3 a 1 la Roma di Mourinho e sale al 2° posto in classifica ad un solo punto dall’Inter capolista che oggi non è scesa in campo a Bologna causa quarantena della squadra emiliana per covid.

La Roma di Mourinho esce sconfitta da San Siro e resta ferma a 32 punti in classifica al 6° posto insieme a Lazio e Fiorentina. Il 4° posto occupato dall’Atalanta dista 6 punti e la Juventus che è quinta è a +2.

Proprio domenica 9 alle 18:30 la Roma affronterà all’Olimpico la Juventus in un vero e proprio scontro diretto.

Il Milan invece domenica sarà impegnato nel lunch match delle 12:30 in trasferta a Venezia.

Sintesi di Milan – Roma 3-1:

Pioli manda in campo il suo Milan con il 4-2-3-1 con Magnan in porta e linea difensiva a 4 formata da Florenzi a destra e Theo Hernandez a sinistra con Gabbia e Kalulu centrali. A centrocampo ci sono Tonali e Krunic. In attacco Giroud punta centrale supportato da Saelemaekers, Diaz e Messias.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-5-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Veretout al centro con Pellegrini e Mkhitaryan ai lati. Sulla fascia destra c’è Karsdorp e Vina a sinistra. In attacco la coppia formata da Zaniolo e Abraham.

Al 5° minuto c’è un tiro dal limite dell’area di Theo Hernandez con Rui Patricio che devia il pallone in calcio d’angolo.

L’arbitro viene però richiamato dal VAR che vede un tocco di mano di Abraham sul tiro di Hernandez e quindi viene concesso il calcio di rigore al Milan tra le polemiche dei giallorossi e di Mourinho.

Sul dischetto va Giroud che spiazza Rui Patricio e mette in rete per il vantaggio del Milan.

La Roma prova a reagire e al 13° c’è il cross di Mkhitaryan che viene intercettato da Maignan.

Al 16° il Milan trova il gol del raddoppio grazie ad un errore difensivo della Roma. Ibanez sbaglia il disimpegno e Giroud colpisce il palo, sulla respinta del legno Messias è più veloce di tutti e mette in rete per il raddoppio dei rossoneri.

Al 24° ci prova Zaniolo per la Roma dopo un errore di Kalulu ma Maignan non si fa sorprendere.

Al 39° ancora la Roma sfiora il gol con un tiro di Zaniolo che viene deviato da Abraham ma Maignan ancora una volta fa il miracolo!

Passa un minuto e al 40° la Roma accorcia le distanze! Tiro di Pellegrini deviato ancora una volta da Abraham che spiazza Maignan.

Il primo tempo si chiude con il Milan in vantaggio 2 a 1.

In apertura di secondo tempo Brahim Diaz prova il tiro dalla distanza e colpisce la traversa.

Al 57° ci prova Zaniolo su punizione ma il tiro termina fuori.

Al 59° ancora Abraham calcia in porta ma Maignan riesce a negare il gol all’attaccante giallorosso!

Doppia sostituzione nel Milan: escono Krunic e Saelemaekers entrano Leao e Bakayoko

Al 70° Mourinho effettua 3 sostituzioni: escono Vina, Pellegrini e Veretout ed entrano Felix, El Shaarawy e Cristante.

Al 73° viene espulso Karsdorp per doppia ammonizione! Il giallorosso ferma in modo irregolare Theo Hernandez.

Mourinho manda in campo Shomurodov al posto di Abraham.

All’82 il Milan chiude la partita con Ibrahimovic che innesca il contropiede con Leao che mette in rete e fissa il risultato sul 3 a 1!

Tabellino di Milan – Roma 3-1:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Saelemaekers; Giroud. A disp.: Mirante, Nava; Conti, Stanga; Bakayoko; Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Viña; Zaniolo, Abraham. A disp.: Boer, Mastrantonio; Calafiori, Kumbulla; Bove, Cristante, Villar; Afena, El Shaarawy, Pérez, Shomurodov, Zalewski. All.: Mourinho.

ARBITRO: Chiffi

AMMONITI: 6′ Abraham; 17′ Zaniolo; 43′ Karsdorp; 43′ Theo Hernandez; 43′ Pellegrini; 55′ Krunic, 85′ Cristante;

MARCATORI: 7′ Giroud; 16′ Messias; 40′ Abraham; 82′ Leao;

