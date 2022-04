Video Gol e Highlights di Leicester – Roma 1-1 Conference League 28-04-2022

Video Gol e Highlights di Leicester- Roma: finisce in parità 1 a 1 l’andata della semifinale di Conference League tra Leicester e Roma

La Roma di Mourinho strappa un prezioso pareggio in trasferta a Leicester nell’andata della semifinale di Conference League.

Giallorossi in vantaggio al 15° del primo tempo con gol di Lorenzo Pellegrini che sfrutta al meglio un geniale assist dalla sinistra di Zalewski.

Il Leicester non ci sta e dopo tante occasioni riesce ad agguantare il pareggio al 22° del secondo tempo con Lookman.

Tra 7 giorni all’Olimpico si giocherà il match di ritorno che decreterà chi tra Roma e Leicester giocherà la Finale di Conference League a Tirana il 25 maggio.

Sintesi di Leicester – Roma 1-1:

Mourinho manda in campo la sua Roma con la formazione titolare con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Mkhitaryan e Cristante al centro con Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Pellegrini e Zaniolo.

Rodgers schiera il suo Leicester con il 4-2-3-1 con Schmeichel in porta e davanti a lui Soyuncu e Fofana al centro con Pereira a destra e Castagne a sinistra. A centrocampo ci sono Dewsbury-Hall e Tielemans. In attacco Vardy punta centrale supportato da Lookman, Maddison e Barnes.

Al 4° prima occasione per il Leicester con colpo di testa di Castagne su azione da calcio d’angolo ma non inquadra la porta.

Al 10° provano la combinazione Abraham e Zaniolo che però non riesce a chiudere la triangolazione in area.

Al 15° la Roma passa in vantaggio! Grande accelerazione di Zalewski sulla sinistra che taglia al centro per l’inserimento perfetto di Pellegrini che di sinistro di prima intenzione batte Schmeichel.

I primi 20 minuti della Roma sono ottimi ed i giallorossi avrebbero anche l’occasione di raddoppiare e chiudere la partita.

Il Leicester dopo aver incassato il gol sembra smarrito.

Al 32° Maddison prova il tiro dalla distanza ma il pallone termina alto.

Al 34° ci prova Lookman dal limite ma Rui Patricio para.

In apertura di ripresa su azione di calcio d’angolo Lookman svetta di testa in area ma non trova la porta.

Al 67° arriva il pareggio del Leicester. Ottima penetrazione di Barnes che complice un rimpallo favorevole su Ibanez va sul fondo e mette in mezzo il pallone che Lookman non deve far altro che spingere in rete.

Al 78° il Leicester sfiora il raddoppio, dopo un errore di Cristante a centrocampo il pallone arriva a Iheanacho che prova il tiro piazzato ma sbaglia.

All’80° l’ultima occasione per la Roma con Abraham che entra in area e in mezzo a 3 avversari riesce di tacco a servire Sergio Oliveira che era arrivato e calcia di prima intenzione ma Schmeichel riesce a togliere il pallone da sotto l’incrocio dei pali deviando in corner.

Video dei Gol e Highlights di Leicester – Roma 1-1:

Tabellino di Leicester – Roma 1-1:

LEICESTER CITY (4-3-3): Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, J. Evans, Castagne (21′ Justin); Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Albrighton (62′ Barnes), Vardy (62′ Iheanacho), Lookman. Allenatore: Rodgers. A disposizione: Ward, Soyuncu, Ayoze Perez, Amartey, Choudhury, Vestergaard, Daka, Thomas, Soumaré

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Mkhitaryan (57′ Veretout), Cristante, Pellegrini (85′ Afena-Gyan), Zalewski; Zaniolo (69′ Sergio Oliveira), Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Viña, Carles Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Kumbulla, Spinazzola, Bove, El Shaarawy

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande (Spa)

Reti: 15′ Pellegrini, 67′ Lookman

Ammoniti: 25′ Dewsbury-Hall, 59′ Vardy, 63′ Zaniolo