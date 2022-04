Video Gol e Highlights di Inter – Roma 3-1 23-04-2022

Video Gol e Highlights di Inter – Roma 3-1: i nerazzurri battono a San Siro la Roma di Mourinho grazie ai gol di Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez e si portano al comando della classifica di Serie A con 1 punto in più sul Milan

Sintesi di Inter – Roma 3-1:

Cronaca 2° Tempo:

95′ – Finisce la partita. L’Inter allunga a quattro la striscia di successi consecutivi prevalendo al Meazza sulla Roma per 3-1. Alle reti di Dumfries (30′), Brozovic (40′) e Lautaro Martinez (55′) i giallorossi oppongono soltanto una realizzazione di Mkhitaryan (85′). La dodicesima affermazione interna consente all’Inter di salire a quota 72 e riportarsi, almeno per una notte, da sola in vetta alla classifica con una lunghezza di vantaggio sul Milan. Si ferma a dodici la serie di risultati utili della Roma quinta con 58 punti all’attivo.

94′ – Bove è fermato fallosamente da Gagliardini.

92′ – Karsdorp subisce fallo da Gagliardini.

91′ – Occasione Roma: ottima chiusura di Bastoni su Perez ben servito nella circostanza da Mkhitaryan. Il difensore nerazzurro viene successivamente fermato fallosamente dall’avanti spagnolo.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

89′ – Potenziale opportunità per la Roma: Mkhitaryan approfitta solo parzialmente di un retropassaggio avventato di Sanchez facendosi respingere il suo tentativo.

87′ – Cartellino giallo per Calhanoglu per gioco scorretto su Mkhitaryan.

85′ – GOL DELLA ROMA! 3-1! Mkhitaryan accorcia le distanze spedendo in rete un traversone basso dal fondo di Shomurodov. Apprezzabile nella circostanza anche il “velo” di Karsdorp per la battuta vincente dell’avanti armeno.

84′ – Giro palla della Roma.

82′ – Calhanoglu subisce fallo da Perez.

82′ – Cambio nell’Inter: Sanchez prende il posto di Lautaro Martinez.

80′ – Cambio nella Roma: Bove subentra a Sergio Oliveira.

79′ – Cartellino giallo per Sergio Oliveira per gioco scorretto su Gagliardini. Diffidato, il centrocampista giallorosso salterà Roma-Bologna.

78′ – Doppio cambio nella Roma: Vina e Shomurodov rilevano rispettivamente Zalewski e Abraham.

77′ – Gagliardini è fermato fallosamente da Mancini.

76′ – Buon recupero di Bastoni su Carles Perez.

75′ – Occasione Inter: Sergio Oliveira evita la quarta rete nerazzurra con un salvataggio sulla linea di porta.

74′ – Terzo calcio d’angolo per la Roma.

73′ – Si alza forte al Meazza un coro per l’ex José Mourinho.

72′ – Doppio cambio nell’Inter: Brozovic e Perisic lasciano il posto a Gagliardini e Gosens tra gli applausi scroscianti del pubblico nerazzurro.

71′ – Calhanoglu commette fallo su Sergio Oliveira.

70′ – Inzaghi prepara altri due cambi.

69′ – Mkhitaryan fallisce all’altezza della trequarti l’apertura a destra per Perez.

68′ – Ravvisato un gioco pericoloso di Sergio Oliveira su Brozovic.

67′ – Pressing alto dei giallorossi.

66′ – Prolungata trama di gioco della Roma che fatica a trovare spazi.

64′ – Doppio cambio anche nella Roma: Perez e Veretout sostituiscono rispettivamente El Shaarawy e Pellegrini.

63′ – Doppio cambio nell’Inter: Bastoni e Correa prendono rispettivamente il posto di Dimarco e Dzeko.

61′ – Un lancio di Smalling si rivela irraggiungibile per Abraham.

60′ – Skriniar subisce fallo da Pellegrini.

60′ – Abraham non gestisce al meglio un invito in verticale di Mkhitaryan.

57′ – Primo tiro nello specchio da parte della Roma: Handanovic viene chiamato in causa da una conclusione dalla distanza di Pellegrini.

56′ – Sergio Oliveira è fermato fallosamente da Perisic.

56′ – Zalewski subisce fallo da Dumfries.

55′ – Barella riprende regolarmente la sua posizione sul terreno di gioco. La gara riprende.

54′ – Gioco fermo per soccorrere Barella rimasto contuso a terra dopo un contrasto.

52′ – GOL DELL’INTER! 3-0! Lautaro Martinez va a segno di testa a centro area sugli sviluppi del corner battuto dalla destra da Calhanoglu.

51′ – Occasione Inter: Rui Patricio devia in angolo un diagonale di Lautaro Martinez da posizione defilata. Quarto tiro dalla bandierina per i padroni di casa.

50′ – Terzo calcio d’angolo per l’Inter.

49′ – Skriniar recupera con decisione un pallone a Ibanez.

48′ – Dumfries subisce fallo da Pellegrini.

47′ – Un servizio in profondità di Ibanez per Abraham si rivela leggermente impreciso.

46′ – Secondo corner per la Roma generata da un traversone dal fondo di Pellegrini spedito in corner da Dimarco.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

46′ – Finisce il primo tempo. Inter e Roma vanno al riposo con i nerazzurri avanti per 2-0. Decidono, per il momento, le reti di Dumfries (30′) e Brozovic (40′). Occasioni per Calhanoglu e Mancini.

46′ – Cartellino giallo per Brozovic per gioco scorretto su Pellegrini.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

45′ – Occasione Inter: cross dalla sinistra di Dimarco e colpo di testa di poco a lato di Dumfries.

44′ – Dumfries è fermato fallosamente da Pellegrini.

42′ – Sergio Oliveira subisce fallo da Brozovic.

40′ – GOL DELL’INTER! 2-0! Brozovic, servito da Perisic, raddoppia per i nerazzurri con una precisa battuta in diagonale dopo essersi abilmente procurato lo spazio per il tiro sul settore di sinistra dell’area eludendo l’intervento di Mancini.

39′ – Buon recupero in fase difensiva di Calhanoglu su Pellegrini.

38′ – Potenziale opportunità per l’Inter: Dzeko e Lautaro Martinez in rovesciata non riescono a impattare la sfera sugli sviluppi della punizione battuta da Calhanoglu.

36′ – Dimarco è fermato fallosamente da Mancini all’ingresso dell’area di rigore. Cartellino giallo per proteste per il difensore giallorosso. Punizione interessante per l’Inter sul versante di sinistra.

35′ – Ibanez intercetta un pallone in verticale di Dzeko che intendeva raggiungere Dumfries.

34′ – Secondo calcio d’angolo per l’Inter.

32′ – Possesso palla dei nerazzurri. Dumfries subisce fallo da Zalewski.

30′ – GOL DELL’INTER! 1-0! Dumfries, servito ottimamente in verticale da Calhanoglu, trafigge Rui Patricio in uscita portando avanti i nerazzurri. Efficace azione in verticale della compagine di Inzaghi.

29′ – Roma pericolosa: Mancini, sugli sviluppi del calcio piazzato battuto da Pellegrini, non riesce di testa a inquadrare il bersaglio da ottima posizione.

28′ – Pellegrini è fermato fallosamente da Brozovic all’ingresso dell’area di rigore. Punizione interessante per la Roma sul versante di destra.

26′ – Primo corner anche per l’Inter.

25′ – Calhanoglu subisce fallo da Mancini sulla trequarti di sinistra.

25′ – Un lancio di Ibanez si rivela irraggiungibile per Abraham.

23′ – Lautaro Martinez è fermato fallosamente da Mkhitaryan.

21′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore della Roma.

20′ – La Roma ci prova senza fortuna dalla distanza con Mkhitaryan: pallone sul fondo.

19′ – Segnalata una posizione di fuorigioco di El Shaarawy.

18′ – Occasione Inter: Calhanoglu impegna Rui Patricio con un gran tiro dalla distanza. Sul proseguimento dell’azione Lautaro Martinez commette fallo su Mancini.

16′ – Un traversone di Karsdorp dalla destra è allontanato fuori area di testa da Skriniar.

15′ – Prolungato possesso palla della Roma all’altezza della linea mediana del campo.

14′ – Ritmi piuttosto bassi in questo avvio di gara.

13′ – Il gioco ristagna a centrocampo.

12′ – Un’apertura a destra di El Shaarawy si rivela irraggiungibile per Mkhitaryan.

11′ – Sponda imprecisa di Dzeko che intendeva servire Lautaro Martinez.

10′ – Segnalata una posizione irregolare di Perisic.

9′ – Buon anticipo di Zalewski su Dumfries.

8′ – Giro palla in fase difensiva della Roma.

7′ – Rui Patricio neutralizza senza particolari problemi il calcio piazzato battuto da Dimarco.

6′ – Barella è fermato fallosamente da Ibanez sulla trequarti.

6′ – Rilevato un fallo di Dzeko su Ibanez.

5′ – Un invito in verticale di Brozovic si rivela leggermente troppo lungo per Barella.

4′ – Handanovic controlla un retropassaggio impreciso di Skriniar.

2′ – Possesso palla dei padroni di casa.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Roma.

Video Gol e Highlights di Inter – Roma 3-1:

Tabellino di Inter – Roma 3-1:

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (62′ Bastoni); Dumfries, Barella, Brozovic (71′ Gagliardini), Calhanoglu, Perisic (71’Gosens); Dzeko (62′ Correa), Lautaro (81′ Sanchez)

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira (77′ Bove), Mkhitaryan, Zalewski (77′ Vina); Pellegrini (63′ Veretout), El Shaarawy (63′ Carles Perez); Abraham (77′ Shomurodov)

Marcatori: 29′ Dumfries 40′ Brozovic 52′ Lautaro Martinez 85′ Mkhitaryan

AMMONIZIONI: 35′ Mancini 45′ Brozovic 78′ Sergio Oliveira 86′ Calhanoglu

ARBITRO: Simone Sozza