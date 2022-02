Video Gol e Highlights di Inter-Roma 2-0 08-02-2022

Video Gol e Highlights di Inter-Roma 2-0: i nerazzurri accedono alla semifinale di Coppa Italia battendo a San Siro la Roma 2 a 0 grazie al gol dell’ex Dzeko al 2° minuto di gioco e di Sanchez al 68°.

Continua il momento negativo della Roma di Mourinho contro le grandi e i giallorossi escono ancora una volta battuti da San Siro in questa stagione con Edin Dzeko che segna per la seconda volta il gol dell’ex alla sua ex squadra.

L’Inter si rifà subito dopo la bruciante sconfitta subita sabato in rimonta nel derby contro il Milan.

In semifinale di Coppa Italia i nerazzurri affronteranno la vincente del match Lazio-Milan in programma domani sera.

Sintesi di Inter – Roma 2-0:

Inzaghi schiera l’Inter con il solito 3-5-2 affiancando in attacco Sanchez ad Edin Dzeko con Lautaro Martinez che parte dalla panchina.

Nella Roma Mourinho manda in campo i titolari con il 3-4-1-2 cn la coppia d’attacco formata da Abraham e Zaniolo supportati da Mkhitaryan.

Passano 2 minuti e l’Inter passa subito in vantaggio con il gol dell’ex Edin Dzeko.

Cross dalla sinistra di Perisic e Dzeko che di piatto al volo batte Rui Patricio.

Al 5° minuto l’Inter sfiora il raddoppio con un gran tiro di Barella che si stampa sulla traversa!

Al quarto d’ora la prima occasione per la Roma con cross di Karsdorp per Mkhitaryan e deviazione di D’Ambrosio con pallone che sfiora la traversa.

Al 20° ancora Handanovic salva su Zaniolo!

Al 30° punizione di Sergio Oliveira che serve Ibanez che in tuffo non inquadra la porta.

In apertura di ripresa Mourinho manda in campo Kumbulla per Ibanez.

Al 61° Handanovic salva il risultato su un tentativo dalla distanza di Sergio Oliveira sportcato da De Vrij.

Al 65° un altra occasione per la Roma con Zaniolo che supera Handanovic ma c’è l’intervento provvidenziale di Skriniar sulla linea.

Al 68° l’Inter raddoppia con un gran gol di Sanchez dai 25 metri che mette il pallone all’incrocio dei pali dove Rui Patricio non può arrivare!

Highlights e Video dei Gol di Inter – Roma 2-0:

Tabellino di Inter – Roma 2-0:

INTER: Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (43′ De Vrij), Darmian, Barella (84′ Calhanoglu), Brozovic, Vidal (84′ Vecino), Perisic (84′ Dumfries), Dzeko (75′ Lautaro Martinez) , Sanchez. All. Simone Inzaghi

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez (45′ Kumbulla), Krasdrop, Sergio Oliveira (70′ Pellegrini), Veretout (70′ Cristante), Vina (76′ El Shaarawy), Zaniolo, Abraham (88′ Felix Afena), Mkhitaryan. All. José Mourinho

MARCATORI: 2′ Dzeko 68′ Sanchez

AMMONIZIONI: 35′ Zaniolo 37′ Mancini

