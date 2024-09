Video Gol e Highlights Cagliari-Napoli 0-4: sintesi 15-09-2024

Il Risultato di Cagliari-Napoli 0-4, 4° giornata Serie A: gli azzurri vincono con un risultato che, tuttavia, non rispecchia quanto visto in campo per un’ora abbondante. I sardi sfiorano a più riprese il pareggio, negato loro da un grande Meret, e si disgregano solo dopo il secondo gol.

Di Lorenzo apre le marcature, Kvaratskhelia e Lukaku indirizzano e Buongiorno chiude.

Il Napoli va in testa con 9 punti, mentre il Cagliari resta penultimo con 2.

La Sintesi di Cagliari-Napoli 0-4

Dopo meno di venti minuti, gli azzurri passano in vantaggio con un fortunoso gol di Di Lorenzo: servito al limite del’area da Lukaku, il terzino destro calcia e beffa Scuffet grazie all’evidente deviazione di Mina che spiazza il proprio estremo difensore.

Il Cagliari prova a rimediare quanto prima, ma Meret è molto bravo al 20° su un tiro di Azzi. Accade poco nei minuti successivi, a parte un fitto lancio di fumogeni che costringe l’arbitro a ben otto minuti di sospensione. Alla ripresa, siamo poco oltre la mezz’ora, sono i sardi i più pericolosi e al 41° Meret è bravissimo su un colpo di testa a colpo sicuro di Piccoli.

Nell’ottavo e ultimo minuto di recupero, infine, l’ex Gaetano sfiora ancora il gol del pareggio, ma il suo pericoloso diagonale è deviato in calcio d’angolo. Subito dopo, il duplice fischio pone fine al primo tempo.

Nei primi venti minuti della ripresa il Cagliari sfiora più volte il pareggio venendo ogni volta fermato dai grandi interventi di Meret: il portiere partenopeo ferma miracolosamente un colpo di testa di Luperto (sulla ribattuta Luvumbo si divora il gol calciando alto) al 47° e devia impercettibilmente sulla traversa un tiro da fuori area di Marin.

Il Napoli regge e a metà parziale, tra il 66° e il 70°, va in gol altre due volte chiudendo definitivamente i conti: prima segna Kvaratskhelia che, lanciato da Lukaku, arriva al limite e batte a rete di punta e poi il belga, servito dal georgiano dopo un errore di Scuffet e pronto al piatto vincente in area da pochi metri.

La partita termina sostanzialmente qui e c’è da registrare solo la quarta rete ad opera di Buongiorno, che di testa trasforma in oro un perfetto corner di David Neres, uno dei nuovi entrati per gli ospiti. Il triplice fischio giunge subito dopo.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Napoli 0-4

Il Tabellino di Cagliari-Napoli 0-4

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi (59′ Mutandwa), Marin (78′ Makoumbou), Deiola (46′ Adopo), Augello; Gaetano (59′ Zortea), Luvumbo; Piccoli (78′ Pavoletti). Allenatore: Nicola

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka (74′ Gilmour), Spinazzola (64′ Olivera); Politano (81′ David Neres), Kvaratskhelia (74′ McTominay); Lukaku (74′ Simeone). Allenatore: Conte

Marcatori: 18′ Di Lorenzo, 66′ Kvaratskhelia, 70′ Lukaku e 93′ Buongiorno

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Lobotka, Lukaku e Mina

