Video Gol e Highlights Cagliari-Bologna 0-2: sintesi 29-10-2024

Il Risultato di Cagliari-Bologna 0-2, 10° giornata Serie A: gli emiliani vincono dopo un mese senza successi e iniziano araddrizzare la classifica.

Orsolini e Odgaard decidono il match.

Il Bologna va a 12 punti ed ora è 10°, mentre il Cagliari è 15° con 9.

La Sintesi di Cagliari-Bologna 0-2

I ritmi sono da subito elevati e già al 4° i sardi sfiorano il vantaggio con una deviazione di Lucumì che per poco non finisce in rete venendo deviata fuori dalla porta da Skorupski.

I felsinei rispondono presto mancando a loro volta il vantaggio al 17° con Orsolini, che riceve la sponda di Castro e conclude seccamente con un diagonale ottimamente respinto da Scuffet.

Alla mezz’ora l’azione viene replicata in maniera identica, ma stavolta l’esterno bolognese calcia malissimo sciupando l’occasione. Poco dopo, alla terza chance, Orsolini non sbaglia: Ndoye cerca e trova in area Castro, la cui esca consente al numero 7 di irrompere e calciare con il destro anziché rientrare sul piede forte piegando così le mani a Scuffet.

Al minuto 39 il Cagliari si rivede e sfiora il pareggio con un colpo di genio di Piccoli, che in caduta e da posizione scomoda riesce a concludere verso la porta costringendo al grande intervento Skorupski. E’ l’ultima emozione del primo tempo, che termina dopo un minuto di recupero.

A inizio ripresa è ancora attento Scuffet su Ndoye, ma non su Odgaard: al 51°, su palla all’indietro di Lucumì, il danese calcia di prima intenzione sorprendendo il portiere di casa sul proprio palo.

Al minuto 58 il Cagliari sfiora per due volte il gol che avrebbe accorciato le distanze: Skorupski è inizialmente bravo a deviare in corner un tiro pericoloso di Gaetano e poi, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, è attento sul tocco finale di Marin.

L’ultima mezz’ora abbondante di partita è privo di occasioni: i sardi vanno all’arrembaggio, ma gli emiliani non lasciano varchi e mantengono il doppio vantaggio fino al triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Bologna 0-2

Il Tabellino di Cagliari-Bologna 0-2

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert (73′ Augello); Prati (59′ Adopo), Marin; Zortea (59′ Felici), Viola (59′ Lapadula), Gaetano (73′ Luvumbo); Piccoli. Allenatore: Nicola

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (82′ Posch), Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro (82′ Fabbian); Orsolini, Odgaard (68′ Pobega), Ndoye (87′ Holm); Castro (87′ Dallinga). Allenatore: Italiano

Marcatori: 35′ Orsolini e 51′ Odgaard

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Palomino, Beukema, Pobega, Zappa e Fabbian

